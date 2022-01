Warum manche Eltern bereits Kleinkinder impfen lassen

Plus Noch ist kein Impfstoff für unter Fünfjährige zugelassen. Sogenannte Off-Label-Impfungen für Kleinkinder gibt es aber bereits. Warum sich Eltern so entscheiden.

Als die Corona-Fallzahlen im vergangenen Herbst rasant ansteigen, trifft Nicole K. eine Entscheidung: Ihre kleine Tochter, gerade einmal drei Jahre alt, soll gegen Corona geimpft werden – obwohl für diese Altersklasse noch gar kein Impfstoff zugelassen ist. „Wir haben das Ganze lange abgewogen und uns über Monate informiert und Studien gelesen. Es war eine sehr rationale Entscheidung “, sagt die Mutter aus dem Landkreis Augsburg im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch ihre beiden anderen Kinder sind bereits geimpft.