Wegen Corona geschlossen: Bayerns Hausärzte an der Belastungsgrenze

Wenn Ärzte und ihr Personal an Corona erkranken, ist schnell der ganze Praxisbetrieb in Gefahr.

Plus Corona macht auch vor Ärzten und ihren Angestellten nicht halt. Viele Praxen müssen schließen. Bayerns Hausärztechef Markus Beier spricht von "heftigen Wochen".

Von Fabian Huber

Wer in der Wemdinger Praxis von Friedrich Eberhard nach einem Termin wegen der geschwollenen Lymphknoten fragen will, wird nach ein paar Sekunden auf den Anrufbeantworter abgeschoben: "Sehr geehrter Patient", robotert die Stimme der Gegensprechanlage einem entgegen. "Die Praxis muss leider weiterhin coronabedingt geschlossen bleiben." Man solle sich doch bitte an die Kolleginnen und Kollegen in der Umgebung oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Ende der Durchsage.

