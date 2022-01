Corona-Pandemie

10:20 Uhr

Wer gilt jetzt eigentlich als geboostert? Durchblick durch den Regel-Dschungel

Plus Die Regeln um die Auffrischungsimpfung sind nicht so leicht zu durchschauen. Was gilt für geimpfte Genesene? Und: Wie kann man überhaupt nachweisen, dass man genesen ist?

Von Markus Bär

Schon am Montag kommt das bayerische Kabinett wieder zusammen – auch um über das weitere Vorgehen in puncto Coronamaßnahmen zu besprechen. So wird wohl ein Thema sein, wie weiter mit den Hotspotregeln zur Inzidenz von 1000 in Bayern umgegangen wird. Dabei sind allein die seit Dienstag der vergangenen Woche geltenden Regeln zur Boosterimpfung und wer wann als geboostert gilt, so komplex, dass uns dazu immer wieder Anfragen erreichen. Hier darum noch einmal wichtige Fragen im Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen