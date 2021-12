Wie erfolgreich ist die bayerische Impfkampagne?

Plus Seit Herbst wird der Bevölkerung eingeschärft, sich dringend impfen zu lassen, egal ob mit Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Hat der Turbo jetzt eingesetzt?

„Lassen Sie sich bitte impfen.“ Mit dem steilen Anstieg der vierten Corona-Welle wurden auch die eindringlichen Appelle aus Politik, Wissenschaft und von Ärztinnen und Ärzten immer lauter. Kurz vor Weihnachten stellen sich nun viele die Frage: Hat es etwas gebracht? Wie erfolgreich ist sie bisher, die bayerische Impfkampagne? Lesen Sie hier wichtige Fragen und Antworten: