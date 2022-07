Die Corona-Politik ist nicht nachvollziehbar

Um die Menschen mitzunehmen, muss es eine gewisse Kohärenz in der politischen Kommunikation und in der Umsetzung geben – das ist derzeit nicht der Fall. Fliegt uns nun die Sommerwelle um die Ohren?

Von Anfang an war in dieser Pandemie eines besonders wichtig: Nachvollziehbarkeit. Die Menschen mussten verstehen, warum Maßnahmen getroffen oder wieder aufgehoben wurden. Zu Beginn hat das funktioniert. Doch später konnte man oft nicht mehr so richtig verstehen, was die Politik da tat – etwa erst entgegen der meisten Expertenmeinungen einen halbherzigen Lockdown light verhängen, nur um kurz darauf, als die Infektionszahlen explodierten, kleinlaut eingestehen zu müssen: War doch keine so gute Idee. In diesem Jahr ist alles noch schlimmer. In vielen politischen Entscheidungen lässt sich überhaupt keine Kohärenz mehr erkennen – und das ist ein riesengroßes Problem.

Viele Menschen lassen sich nicht mehr testen, die Inzidenz verliert an Aussagekraft

Wie soll man den Menschen denn den Ernst der Lage klarmachen, wenn man mitten in der Sommerwelle gleich mehrere Entscheidungen trifft, die sich eher anfühlen, als wollten die Verantwortlichen sagen: Alles halb so wild? Da wäre zum einen, dass ausgerechnet jetzt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben wurde. Zum anderen ist da die neue Corona-Testverordnung des Bundes, der zufolge nur noch eine bestimmte Personengruppe kostenfreie Schnelltests bekommt. Der Rest zahlt – oder lässt es gleich ganz. Mit der Folge, dass die Inzidenzwerte massiv an Aussagekraft verlieren.

Wer die Menschen dazu bewegen will, weiter umsichtig zu handeln, zu ihrem eigenen Schutz und dem ihrer Umgebung, der muss in der politischen Kommunikation und in der Umsetzung klar und nachvollziehbar agieren – das ist derzeit nicht der Fall.

Lesen Sie dazu auch