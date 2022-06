Corona-Regeln in Bayern: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Corona-Regeln in Bayern: Welche Maßnahmen gelten aktuell? Hier erfahren Sie, wo die Maskenpflicht bleibt, was für die Quarantäne gilt und ob 2G und 3G überall weggefallen sind.

Für den 20. März war der Wegfall aller tiefgreifenden Corona-Maßnahmen – ein "Freedom-Day" – angekündigt. Wegen der hohen Infektionszahlen hat sich der Freistaat allerdings dafür entschlossen, von einer Übergangsfrist Gebrauch zu machen und die Corona-Regeln für zwei Wochen weiterlaufen zu lassen. Diese Frist endete am 2. April. Das bedeutet: Seitdem sind viele Infektionsschutzmaßnahmen weggefallen. Am 28. Mai traten dann weitere Lockerungen in Kraft. Ein Überblick über die aktuellen Corona-Regelungen in Bayern.

Viele Corona-Lockerungen in Bayern in Kraft getreten

Die größten Eckpunkte in Bayern: Es gibt seit dem 3. April keine Maskenpflicht in Innenräumen und keine 2G- oder 3G-Regel mehr. Was seitdem allerdings noch gilt, ist ein sogenannter Basisschutz. Dieser wurde zu großen Teilen zum 1. Mai verlängert. Allerdings fallen auch weitere Regelungen. Wie der Basisschutz aussieht und welche Corona-Beschränkungen zum 1. Mai fallen, das können Sie im Überblick nachlesen.

Corona-Regeln in Bayern seit dem 28. Mai: Wo gilt die Maskenpflicht?

Die einzigen Orte, an denen seit dem 3. April die Maskenpflicht noch galt, sind der öffentliche Nahverkehr und Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen. Das sind zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Flüchtlingsunterkünfte. Im Einzelhandel, also auch in Supermärkten und anderen Geschäften, sowie in Freizeiteinrichtungen gab es seit Sonntag, 3. April, keine Maskenpflicht mehr.

Auch für Schülerinnen und Schüler gab es Neuigkeiten: Sie brauchen im gesamten Schulgebäude keine Maske mehr zu tragen. Seit dem 28. Mai ist die Maskenpflicht nun in vielen weiteren Bereichen abgeschafft worden. Im Folgenden befindet sich ein Überblick über die Bereiche, in der das Tragen einer Maske nicht mehr verpflichtend ist:

in der Arztpraxis,

im Krankenhaus,

in Einrichtungen für ambulantes Operieren,

in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine medizinische Versorgung erfolgt, die der in Krankenhäusern ähnelt,

in Dialyseeinrichtungen,

in der Tagesklinik,

im Rettungsdienst.

Testpflicht in Schulen und Pflegeeinrichtungen fällt weg

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gab es zum 1. Mai in den Schulen und Kitas in Bayern. Die Maskenpflicht war auch hier schon nach den Osterferien weggefallen, seit Montag dem 2. Mai gibt es nun auch keine Testpflicht mehr. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) freut sich über "einen Schritt in die Normalität": "Die Zahlen gehen ja in die richtige Richtung - also deutlich zurück."

Corona-Maßnahmen in Bayern nach dem 2. April: 2G- und 3G-Regeln fallen überall weg

Alle Zutrittsregeln wie 2G-, 3G, oder 2G-Plus sind ebenfalls weggefallen. Das bedeutet: Der Zugang zur Gastronomie, zu Kultur- oder Sportveranstaltungen ist für alle möglich, unabhängig vom Geimpft-, Getestet- oder Genesenenstatus. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gibt es bereits seit dem 20. März nicht mehr. Kapazitätsbeschränkungen für Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen sind ebenso weggefallen.

Keine Hotspot-Regelung in Bayern

Die bayerische Staatsregierung verzichtet auf die Hotspot-Regelung. Das bedeutet, dass in einzelnen Landkreisen oder Städten keine weitergehenden Corona-Maßnahmen verhängt werden.

Video: dpa

Aktuelle Corona-Regeln in Bayern: Vorgaben für Isolation und Quarantäne

Wer sich mit Corona infiziert, muss ab dem 13. April in Bayern nur noch für fünf Tage in Isolation – statt wie vorher zehn. Diese fünf Tage sind aber verpflichtend. Ein abschließendes Freitesten ist dabei nicht notwendig, sofern Betroffene 48 Stunden lang keine Symptome mehr haben. Welche besonderen Regeln für manche Berufsgruppen gelten, erfahren Sie hier.