Die Corona-Regeln in Bayern: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Am 20. März sollten Corona-Maßnahmen wegfallen. Doch sie wurden verlängert. Lockerungen gibt es trotzdem: Etwa bei der Maskenpflicht in der Schule. Diese Maßnahmen gelten aktuell.

Die Infektionszahlen sind hoch. Den Wegfall aller tiefgreifenden Corona-Maßnahmen – einen "Freedom-Day" – wird es in Bayern deshalb erst einmal nicht geben. Ursprünglich hatte die Bundesregierung ihn für den 20. März angekündigt. Am Dienstag, 15. März, hieß es dann in Bayern: Einige Corona-Regeln bleiben vorerst. Die bayerische Staatsregierung macht damit von einer Übergangsregelung Gebrauch, die bis zum 2. April gilt.

Anfang Februar hatte Ministerpräsident Söder stufenweise einen "Einstieg in den Ausstieg" der Corona-Maßnahmen angekündigt. Seit dem 4. März gilt die zweite Stufe der Lockerungen. Weil die nun die dritte Stufe, die ab dem 20. März gelten sollte, wegfällt, gelten viele Maßnahmen vom 4. März weiterhin. Einige Lockerungen gibt es seit dem 20. März dennoch. Welche das sind und welche Regeln nach wie vor gelten, haben wir in unserer Übersicht zusammgengefasst.

Lockerungen in der Schule in Bayern: Maskenpflicht am Platz fällt stufenweise

Die Lockerungen ab dem 19. März betreffen die Bereiche Schule, Kontaktbeschränkungen, Geschäfte und Volksfeste. Für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen entfällt ab dem 21. März die Maskenpflicht am Sitzplatz. Eine Woche später, am 28. März, müssen auch Fünft- und Sechstklässler am Platz keine Maske mehr tragen. An allen anderen Orten in der Schule, etwa auf Gängen oder Toiletten, gilt die Maskenpflicht aber weiterhin. Auch, wenn ein Corona-Fall in der Klasse auftritt, müssen Schülerinnen und Schüler die Maske wieder am Platz aufsetzen.

Corona-Regeln in Bayern seit 20. März: Keine Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte mehr

Nach dem 19. März sind außerdem die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte weggefallen. Auch Zugangsbeschränkungen in Geschäften gibt es jetzt nicht mehr. Gute Nachrichten gibt es für Volksfeste und Jahrmärkte: Diese sind wieder erlaubt. Festzelte werden wie Restaurants behandelt. Das bedeutet: Die 3G-Regel, also geimpft, genesen, oder getestet, gilt für den Zutritt.

Voraussichtlich sollen ab dem 19. März auch Personenobergrenzen sowie Sonderregelungen für Versammlungen und Gottesdienste wegfallen, heißt es auf der Seite des Bürgerbeauftragten der bayerischen Staatsregierung. Das stehe jedoch erst fest, wenn die offizielle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht ist.

Zugangsbeschränkungen: Wo gilt 3G in Bayern?

Die meisten der bisher geltenden Regeln bleiben bestehen. Das sind zum Beispiel die FFP2-Maskenpflicht und Zugangsregelungen 2G und 3G. Die 3G-Regel, wonach Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt haben, gilt in der Gastronomie und in der Hotellerie. Für die eigene sportliche Betätigung gilt ebenfalls 3G. Die Regel greift auch im Bildungsbereich, also in Hochschulen, bei der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, im Rahmen der außerschulischen Bildung und in Musikschulen. Aber auch Bibliotheken, Museen, Fitnessstudios, Solarien und Blasorchester oder Laienschauspiel sind unter 3G möglich. In Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz gilt weiterhin 3G. Auch bei körpernahen Dienstleistungen – dazu zählen Frisör- oder Kosmetiksalons und Tattoostudios – gilt 3G.

Zugang zu Bereichen mit 3G haben auch Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden und Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

Corona-Regeln in Bayern: Wo gilt 2G?

Die 2G-Regel bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, während ein Test nicht mehr ausreicht. Schon Mitte Februar hatte das bayerische Kabinett beschlossen, dass 2G künftig wieder bei Sport- und Kulturveranstaltungen gelten soll, dazu zählen auch Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen und Kinos. Auch öffentliche und private Veranstaltungen in öffentlichen Räumlichkeiten, Messen, Tagungen und Kongresse finden unter 2G-Bedinungen statt. Auch Freizeiteinrichtungen und Bäder fallen künftig unter diese Regelung.

Kinder bis zum 14. Geburtstag sind allgemein von 2G ausgenommen. Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden, haben generell zu allen Bereichen von 2G auch ohne Impfung Zugang.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Seit dem 4. März dürfen Clubs und Diskos wieder geöffnet haben

Seit dem 4. März dürfen in Bayern Clubs und Diskotheken unter 2G-plus-Bedingungen geöffnet sein. Dort gibt es auch keine Maskenpflicht mehr. Auch Bordelle dürfen in Bayern wieder offen haben. Reine Schankwirtschaften wie Bars und Kneipen waren wie Clubs und Diskos ebenfalls seit November geschlossen. Sie dürfen seit Anfang März ebenfalls wieder Gäste empfangen. Dabei gilt 3G. Die Sperrstunde ab 22 Uhr wurde bereits Mitte Februar abgeschafft.

So viele Zuschauer sind in Sport und Kultur erlaubt

Bis voraussichtlich zum 19. März gelten die Kapazitätsbeschränkungen in vielen Bereichen weiterhin. Sie liegen einheitlich bei 75 Prozent. Sport-, und Kultur- und Kunstveranstaltungen dürfen zu dreivierteln ausgelastet werden. Das gilt zum Beispiel für Kinos, Museen, Ausstellungen, Fitnessstudios, Solarien, Bäder, Freizeitparks, Zoos. Bei Messen, Tagungen, Kongressen und großen Kulturveranstaltungen ist das Limit auf 25.000 Besucherinnen und Besucher angehoben. Die Zugangsbeschränkungen – 2G oder 3G-Regel – variieren jedoch.

Corona-Regeln in Bayern: Aktuell kein Lockdown in Hotspots in Bayern

Lange galt in Bayern: Überschreitet die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt den Wert von 1000, tritt ein regionaler Lockdown in Kraft. Doch wegen der veränderten Lage durch Omikron hat die Staatsregierung schon im Februar beschlossen, dass die Regelungen zum regionalen Hotspotlockdown ersatzlos aufgehoben werden.

Vorgaben für Isolation und Quarantäne

Seit dem 11. Januar gilt eine Vereinheitlichung der Quarantänedauern. Kontaktpersonen und Infizierte müssen zehn Tage in Quarantäne. Freitesten ist nach sieben Tagen mit PCR- oder Schnelltest möglich. Schülerinnen und Schüler können sich nach fünf Tagen freitesten.