2G und Kontaktbeschränkungen: Die Corona-Regeln in Bayern

In Bayern gilt teilweise die 2G-Regel, Clubs und Bars sind geschlossen und es gibt Kontaktbeschränkungen - jedoch nur noch für Ungeimpfte. Diese Corona-Regeln gelten aktuell.

Die Infektionszahlen sind in der Omikron-Welle weiterhin hoch. Eine Überlastung der Kliniken gibt es aber gerade offenbar nicht zu befürchten. Bayern will stufenweise einen "Einstieg in den Ausstieg" wagen, wie es Ministerpräsident Markus Söder nennt. Deshalb fallen nun Bereiche, die zuvor von der 2G-plus-Regel betroffen waren, unter die 2G-Regelung - und 2G wird vielerorts zu 3G gelockert. Das hat das bayerische Kabinett am 15. Februar beschlossen. Die Regelung für verschärfte Maßnahmen in Hotspots ist ausgesetzt, Lockdowns gibt es daher nicht. Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Corona-Maßnahmen.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Bayern

In Bayern dürfen sich Ungeimpfte aus einem Haushalt seit 4. Dezember mit maximal zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Die Regel gilt auch dann, wenn die anderen Menschen geimpft sind. Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass ab dem 17. Februar die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene ersatzlos aufgehoben werden. Zuvor waren nur Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt. Sobald aber eine Person ungeimpft ist, gelten die entsprechend strengeren Regeln.

Schrittweise Lockerung: Wo gilt wieder 3G in Bayern?

Einige Bereiche, die bis zum Februar noch den 2G-Regeln unterlagen, sind künftig wieder unter 3G-Bestimmungen zugänglich. 3G bedeutet, dass Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt haben. Dazu zählen die eigene aktive sportliche Betätigung, der Bildungsbereich mit den Hochschulen, der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der außerschulischen Bildung und den Musikschulen. Aber auch Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios, Solarien und das aktive Mitwirken in Laienensembles (etwa Blasorchester oder Laienschauspiel) sind künftig wieder unter 3G möglich.

Auch in Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz muss 3G beachtet werden.

Corona-Regeln in Bayern: Wo gilt 2G?

Die 2G-Regel bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, während ein Test nicht mehr ausreicht. Das bayerische Kabinett hat am 15. Februar beschlossen, dass 2G künftig wieder bei Sport- und Kulturveranstaltungen gelten soll, darunter zählen auch Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen und Kinos. Auch öffentliche und private Veranstaltungen in öffentlichen Räumlichkeiten, Messen, Tagungen und Kongresse finden künftig unter 2G-Regeln statt. Auch Freizeiteinrichtungen fallen künftig unter diese Regelung.

Die maximale Zuschauerzahl vor allem bei Kultur- und Sportveranstaltungen wird zudem ab dem 17. Februar auf 25.000 Personen angehoben. Bisher waren maximal 15.000 Personen zugelassen. Die Kapazitätsgrenzen (50 Prozent im Sport und 75 Prozent im Kulturbereich) bleiben aber unverändert. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter.

Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten sind allgemein von 2G ausgenommen. Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden, haben ab dem 17. Februar generell zu allen Bereichen von 2G auch ohne Impfung Zugang.

Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen: 2G plus wird fast überall zu 2G

Zu einigen Bereichen haben nur Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Schnelltest Zutritt – dieses Modell heißt 2G plus. Lange Zeit etwa der Zugang zu Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen nur unter 2G-plus-Regeln möglich. Das bayerische Kabinett hat am 15. Februar beschlossen, dass aus 2G plus aber generell 2G werden soll.

Bald könnte ein Bereich jedoch von 2G plus betroffen sein: Die bayerische Regierung erwartet sich von den Beratungen von Bund und Ländern, dass es weitere Öffnungsperspektiven für die Gastronomie, das Beherbergungswesen sowie für Schankwirtschaften, Clubs und Diskotheken geben soll. Bars, Clubs und Diskotheken könnten dann möglicherweise unter 2G plus geöffnet werden. Markus Söder könnte sich diese Lockerung etwa nach Fasching vorstellen.

Seit 15. Dezember gibt es eine Ausnahme bei der 2G-plus-Regelung: Wer bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, muss auch bei 2G plus keinen zusätzlichen Tests mehr vorlegen. Das gilt direkt nach der Auffrischungsimpfung. Auch wer vollständig geimpft ist und sich trotzdem ansteckt, gilt danach seit 11. Januar als geboostert und muss nach Genesung bei 2G plus ebenfalls keinen Test zeigen. Die Ausnahme gilt für alle Freizeiteinrichtungen, aber nicht für Besuche in Kliniken und Pflegeheimen.

Bund und Länder hatten sich eigentlich darauf verständigt, in der Gastronomie 2G plus einzuführen. Das bayerische Kabinett entschied sich am 11. Januar aber dagegen und wählte einen Sonderweg. Deshalb gilt im Freistaat in der Gastronomie weiterhin 2G.

Auch bei 2G und 2G plus gibt es eine FFP2-Maskenpflicht in Bayern

2G und 2G plus befreien mittlerweile nicht mehr von der Maskenpflicht in Bayern. Es gibt aber Ausnahmen: In einigen Bereichen wie in der Gastronomie darf die Maske am fest zugeteilten Platz abgenommen werden.

In Schulen in Bayern gilt mittlerweile wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Hier müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden, für die Grundschülerinnen und -schüler reichen auch Community-Masken, erklärte Kultusminister Piazolo.

Video: dpa

Clubs und Bars müssen schließen – Sperrstunde in der Gastronomie fällt weg

In Bayern galt für die Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 22 und 5 Uhr – diese fällt jedoch mit den neuen Regelungen seit dem 9. Februar weg. Bars, Clubs, Discos und Bordelle müssen aber weiterhin geschlossen bleiben.

Keine Personengrenzen in Geschäften

In Geschäften waren für einige Zeit nur eine Kundin oder ein Kunde je zehn Quadratmeter Ladenfläche erlaubt. Ab dem 17. Februar entfällt für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe aber die bisherige Begrenzung. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt bestehen.

Aktuell kein Lockdown in Hotspots in Bayern

Lange galt in Bayern: Überschreitet die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt den Wert von 1000, tritt ein regionaler Lockdown in Kraft. Doch wegen der veränderten Lage durch Omikron hat die Staatsregierung im Februar beschlossen, dass die Regelungen zum regionalen Hotspotlockdown ersatzlos aufgehoben wreden.

Vorgaben für Isolation und Quarantäne

Seit dem 11. Januar gilt eine Vereinheitlichung der Quarantänedauern. Kontaktpersonen und Infizierte müssen zehn Tage in Quarantäne. Freitesten ist nach sieben Tagen mit PCR- oder Schnelltest möglich. Schülerinnen und Schüler können sich nach fünf Tagen freitesten.