Corona-Regeln in Bayern an Silvester und Neujahr

Nach Weihnachten sollen in Deutschland neue Corona-Regeln gelten. Die meisten beschlossenen Maßnahmen greifen in Bayern bereits. Wie sieht es an Silvester aus?

Seit Dienstag ist klar: Nach Weihnachten kommen in ganz Deutschland neue Corona-Regeln. Doch die meisten davon gelten sowieso bereits in Bayern. Auch wenn es aus anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Sachsen bereits die Kritik an den neuen Maßnahmen gibt, sie gingen nicht weit genug, hält der Freistaat an den Bund-Länder-Beschlüssen fest.

Corona-Regeln an Silvester und Neujahr in Bayern

Diese neuen Regeln sollen mit dem 28. Dezember bundesweit, also auch in Bayern , in Kraft treten:

, in Kraft treten: Private Treffen von Geimpften und Genesenen sind im Innen- und Außenbereich auf maximal zehn Personen begrenzt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind von dieser Zählung ausgeschlossen. Ist eine ungeimpfte Person anwesend, gelten für alle die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

für Ungeimpfte Harte Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben erhalten. So etwa 3G am Arbeitsplatz oder in Bus und Bahn, 2G im Einzelhandel, in Theater oder Kinos - und je nach lokalem Infektionsgeschehen auch 2G-Plus

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gelten ebenfalls weiter: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Diese Regel gilt auch, wenn in einer Gruppe geimpfter oder genesener Personen nur ein Ungeimpfter ist

für Ungeimpfte gelten ebenfalls weiter: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Diese Regel gilt auch, wenn in einer Gruppe geimpfter oder genesener Personen nur ein Ungeimpfter ist Clubs und Diskos bleiben "bis auf Weiteres" geschlossen

Großveranstaltungen werden verboten – Fußballspiele im Profisport finden also nur als Geisterspiele statt

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten, an Silvester sollen Versammlungsverbote an bestimmten öffentlichen Plätzen gelten

Die Impfkampagne soll zudem ohne Pause an den Feiertagen weiterlaufen - Bund und Länder peilen 30 Millionen weitere Booster-Impfungen bis Ende Januar an.

Bayern: Kein Lockdown an Silvester und Neujahr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die neuen Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Eindämmung nach Weihnachten übernehmen. Es gebe keinen "Weihnachts-Lockdown", betonte Söder am Dienstag; eine "Weihnachts-Vorsicht" sei aber sicherlich sinnvoll. „In Bayern greifen bereits fast alle Maßnahmen. Deshalb wird sich wenig ändern“, sagte Söder nach dem Corona-Gipfel am Dienstagnachmittag.

Video: dpa Exklusiv

Bei allen Maßnahmen müssten immer zwei Prinzipien gelten, erklärte er hinsichtlich der Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI), das sich für "maximale Kontaktbeschränkungen" ausgesprochen hatte: Vorsicht und Verhältnismäßigkeit. Alle Beschlüsse müssten auch vor Gericht bestehen.

Die Auswirkungen von Omikron auf Bayern seien noch unklar. „Es ist wohl ansteckender, aber die Booster-Impfung bietet Schutz“, erklärte Söder zur neuen Virus-Variante. „Wir brauchen deshalb weiter Tempo beim Impfen. Dazu sollten alle Behörden des Bundes zu Omikron eine einheitliche Linie haben. Alles andere verwirrt", erklärte der bayerische Ministerpräsident.

Lesen Sie dazu auch