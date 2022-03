Corona in Bayern: So sehen Sie die Pressekonferenz im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage und die Folgen durch den Krieg in der Ukraine. Die anschließende Pressekonferenz lässt sich im Live-Stream sehen.

Am Sonntag gab es keinen sogenannten "Freedom Day" in Bayern: Der Freistaat nutzt die Übergangsphase bis zum 2. April und hält bis dahin an den meisten Corona-Regeln wie 3G fest. Wie geht es danach mit den Maßnahmen weiter? Das Kabinett im Freistaat berät am Dienstag, 22. März 2022, über die aktuelle Corona-Lage.

Video: dpa Exklusiv

Die Ergebnisse der Beratungen werden anschließend bei einer Pressekonferenz in München vorgestellt. Ministerpräsident Markus Söder nimmt daran nicht teil. Stattdessen treten Staatsminister Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor die Kameras.

Corona-Regeln in Bayern: Wie geht es weiter?

Nach dem 2. April sollen in Deutschland noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen möglich sein. Dazu gehören eine Testpflicht an Schulen und eine Maskenpflicht in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Bussen und Bahnen.

Wenn eine Überlastung der Krankenhäuser droht, können die Bundesländer aber eine Hotspot-Regelung nutzen und für bestimmte Landkreise oder Städte wieder strengere Corona-Maßnahmen verhängen. Möglich sind eine weitergehende Maskenpflicht, Abstandsregeln oder Zugangsbeschränkungen durch 3G.

An dieser Hotspot-Regelung gibt es aber Kritik von den Bundesländern, da keine konkreten Schwellenwerte definiert wurden. Stattdessen soll im Einzelfall entschieden werden, was viel Spielraum für Interpretationen lässt.

Lesen Sie dazu auch

Bei der Kabinettssitzung in Bayern wird es am Dienstag um den künftigen Umgang mit der Corona-Pandemie gehen. Das ist aber nicht das einzige Thema: Auch über die Folgen durch den Krieg in der Ukraine wird gesprochen. Im Freistaat kommen nämlich viele Geflüchtete an, was für Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung führt.

Pressekonferenz in Bayern heute im Live-Stream sehen

Die Pressekonferenz mit Staatsminister Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger beginnt heute um 13 Uhr in München. Sie lässt sich unter anderem auf www.bayern.de im Live-Stream sehen. Es gibt außerdem eine Version, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt wird.