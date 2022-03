Fallen fast alle Corona-Regeln in Bayern? Pressekonferenz im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern möchte heute eine neue Corona-Verordnung beschließen. Die folgende Pressekonferenz lässt sich im Live-Stream sehen.

Welche Corona-Regeln gelten in Bayern noch, wenn die Übergangsfrist am 2. April ausläuft? Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits am Montag angekündigt, dass er nicht den ganzen Freistaat zum Hotspot erklären wolle. Welche Maßnahmen weiterhin gelten, will das Kabinett am Dienstag, 29. März 2022, mit einer neuen Corona-Verordnung festlegen.

Video: dpa Exklusiv

Die Ergebnisse werden anschließend nicht von Söder selbst präsentiert. Stattdessen treten Staatsminister Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Sozialministerin Ulrike Scharf, Kultusminister Michael Piazolo und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., vor die Kameras. Hier erfahren Sie, wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen und wie es wohl mit den Corona-Regeln in Bayern weitergeht.

Welche Corona-Regeln sollen nach dem 2. April in Bayern gelten?

Da Söder nicht ganz Bayern zum Hotspot erklären möchte, werden die meisten Corona-Maßnahmen am 2. April auslaufen. Abseits von Hotspots wird es dann auch keine Maskenpflicht im Einzelhandel oder in Schulen geben. Die 2G- und 3G-Regeln fallen weg.

Stattdessen gelten wohl nur noch die sogenannten Basisschutzmaßnahmen gegen Corona. Das sind zum einen eine Maskenpflicht in Pflegeheimen und im Nah- und Fernverkehr, zum anderen eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Laut Bayerns Gesundheitsminister Holetschek könnte in der Corona-Verordnung aber empfohlen werden, Masken in allen Innenräumen zu tragen und Mindestabstände einzuhalten.

Strengere Corona-Regeln können für bestimmte Hotspots verhängt werden, wenn eine Überlastung der Krankenhäuser droht oder eine gefährlichere Corona-Variante auftaucht. Laut Söder sei das in Bayern nicht der Fall - trotz hoher Infektionszahlen.

Lesen Sie dazu auch

Corona in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen

Um 13 Uhr beginnt heute die Pressekonferenz, auf der die Beschlüsse der Kabinettssitzung in Bayern vorgestellt werden. Sie lässt sich unter anderem auf www.bayern.de im Live-Stream sehen. Außerdem gib es eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt wird.