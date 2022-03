Pressekonferenz: Wie geht es mit den Corona-Regeln in Bayern weiter?

Eigentlich sollen am 20. März fast alle Corona-Regeln fallen. Doch Bayern könnte einen Sonderweg gehen. Dazu und zum Krieg in der Ukraine äußern sich Markus Söder und Minister.

Die einen hoffen auf einen "Freedome Day", die anderen fürchten einen starken Anstieg der Infektionszahlen: Ab Sonntag sollen nach Plänen der Bundesregierung zahlreiche Corona-Beschränkungen fallen. Allerdings gibt es für die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, Kreise oder Städte zu einem Hotspot erklären und strengere Corona-Maßnahmen zu verhängen. Wird Bayern in Sachen Corona-Politik möglicherweise einen Sonderweg einschlagen? Darüber berät unter anderem das bayerische Kabinett am Dienstag.

Corona-Regeln in Bayern: Pressekonferenz im Livestream sehen

Zu den Ergebnissen der Kabinettberatungen äußern sich Florian Herrmann (Leiter der Staatskanzlei), Michael Piazolo (Kultusminister) und Markus Blume (Staatsminister für Wissenschaft und Kunst) ab 12 Uhr in einer Pressekonferenz in München. Diese lässt sich auf bayern.de im Live-Stream sehen. Es gibt auch eine Version, die untertitelt und in Gebärdensprache übersetzt wird.

Video: dpa

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte bereits im Vorfeld die Ampel-Regierung in Berlin aufgefordert, die Pläne für die Corona-Regeln zu ändern. "Der Bund muss wirklich nachbessern und sollte die Maßnahmen bundesweit noch einmal um zwei oder drei Monate verlängern und die Verantwortung jetzt nicht an die Länder abwälzen, während sich die Infektionslage verschlimmert", sagte er unserer Redaktion.

Bei der Kabinettssitzung in Bayern geht es am Dienstag aber nicht nur um Corona. Auch der Krieg in der Ukraine wird thematisiert - vor allem in Hinblick auf die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen.

Markus Söder gibt Regierungserklärung zu Corona in Bayern und Krieg in der Ukraine ab

Am Nachmittag gibt Ministerpräsident Markus Söder zudem eine Regierungserklärung ab. Es wird erwartet, dass er sich auch zum Krieg in der Ukraine äußert.

Es sind im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine noch viele Fragen offen. Es ist etwa noch unklar, wo die Menschen dauerhaft untergebracht werden können.

Alle Informationen zur Eskalation erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.