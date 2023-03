Letzte Corona-Regeln Bayerns fallen zum 1. März

Als "Übergang zur Normalität" bezeichnete Klaus Holetschek den Wegfall der letzten bayerischen Corona-Regeln. Nur noch wenige bundesweite Maßnahmen gelten jetzt noch.

"Das ist nicht nur ein symbolisch wichtiger Schritt, sondern markiert auch den Übergang zur neuen Normalität", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) zur Aufhebung der letzten bayerischen Corona-Regeln zum 1. März. Erstmals seit Ende März 2020 wird es im Freistaat keine Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mehr geben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Letzte bayerische Corona-Regeln ausgelaufen

Das Kabinett hatte beschlossen, die Verordnungen und Allgemeinverfügungen des Gesundheitsministeriums vorzeitig auslaufen zu lassen. Demnach sind nun auch die wenigen letzten vom Freistaat vorgegebenen Beschränkungen weggefallen. Das bedeutet auch das Ende der Maskenpflichten, Betretungs- und Tätigkeitsverbote für Corona-Positive. Bislang mussten sie in Bayern außerhalb der eigenen Wohnung mindestens fünf Tage lang in Innenräumen und bei Gedränge im Freien eine Maske tragen. Sie durften zudem keine medizinischen und pflegerischen Einrichtungen besuchen. Dort galt auch ein Tätigkeitsverbot für positiv getestete Beschäftigte, Betreiber und Ehrenamtliche.

"Dank Impfungen und durchgemachter Infektionen haben wir einen sehr hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung", betonte Holetschek. Zudem gebe es wirksame antivirale Medikamente, die bei einem Risiko für einen schweren Verlauf von Corona eingesetzt werden könnten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ende Februar ist auch der "Bußgeldkatalog Corona-Pandemie" ausgelaufen. In den bayerischen Regelungen gebe es seit Mittwoch ohnehin keine "bußgeldbewehrten Tatbestände" mehr. Der Bußgeldkatalog legte zuvor den Regelsatz bei Verstößen gegen die Masken- und Testnachweispflichten fest.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt noch

Zum 1. März sind auch die bundesweiten Regeln für Beschäftigte und Bewohner in Pflegeheimen ausgelaufen. Auch die Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen ist weggefallen. Die letzten bundesweiten Regeln gelten voraussichtlich noch bis zum 7. April. Demnach bleibt die Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher in Arztpraxen und Tageskliniken.

Holetschek forderte, die verbliebenen Maskenpflichten der Bundesregierung aufzuheben. "Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass beispielsweise Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen unterschiedlich behandelt werden: Der Beschäftigte, der von Zimmer zu Zimmer eilt, kann dies ohne Maske tun – der Besucher, der meist nur einen Bewohner besucht, aber nicht. Die Maskenpflicht ist ein Flickenteppich und muss daher so schnell wie möglich weg", verdeutlichte er. Die Einrichtungen könnten nach dem Hausrecht weiterhin Masken- oder Testnachweispflichten anordnen. Die Entscheidung wolle er den Menschen in den Einrichtungen selbst überlassen. Sie hätten die nötige Expertise und könnten die Lage am besten einschätzen.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung