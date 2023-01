Rückerstattung der Corona-Bußgelder verzögert sich

Plus Seit November ist klar, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen im April 2020 unverhältnismäßig waren. Bei der Rückabwicklung aber gibt es Probleme.

Die von der Staatsregierung versprochene Rückerstattung von unberechtigt verhängten Corona-Bußgeldern lässt weiter auf sich warten. Das liegt zum einen daran, dass noch nicht feststeht, in welchen konkreten Fällen die Bußgelder zu Unrecht verhängt wurden. Zum anderen ist noch nicht ganz klar, wie die Rückerstattung praktisch und rechtlich einwandfrei abgewickelt werden kann.