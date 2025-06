Neue Corona-Variante „Nimbus“: Wie ist die Lage aktuell in Bayern?

Derzeit ist von einer neuen Corona-Variante die Rede. Sie trägt die Bezeichnung NB.1.8.1, kurz auch Nimbus genannt, und wurde erstmals im Januar dieses Jahres nachgewiesen. Aktuell wird sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „Variante unter Beobachtung“ eingestuft.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde NB.1.8.1 Ende März erstmals in Deutschland nachgewiesen und kommt seitdem nur sporadisch vor. In der jüngsten Meldewoche (bis 8. Juni) wurden dem RKI deutschlandweit 698 Corona-Fälle gemeldet. Auf niedrigerem Niveau deute sich bei Sars-CoV-2 ein leichter Anstieg an, heißt es im aktuellen Wochenbericht. Viele Infektionen dürften unentdeckt bleiben, da wenig getestet wird. Doch wie steht es um die aktuellen Fallzahlen in Bayern?

Gesundheitsamts: Die aktuellen Corona-Zahlen in Bayern

In Bayern gibt es laut aktueller Zahlen (Stand 10. Juni) in der Kalenderwoche 23 insgesamt 177 gemeldete Corona-Fälle. Darüber informiert das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Zahl setzt sich wie folgt zusammen:

Mittelfranken: 11

Niederbayern: 9

Oberbayern: 119

Oberfranken: 5

Oberpfalz: 12

Schwaben: 13

Unterfranken: 8

Deutlich wird, dass es besonders in Oberbayern viele Fälle von Corona-Patienten gibt. Außerdem befinden sich laut des Gesundheitsamts vier Personen auf Intensivstationen.

Welche Symptome bei neuer Corona-Variante Nimbus?

Unklar ist jedoch, ob und wenn ja, wie viele der gemeldeten Corona-Fälle in Bayern an der neuen Nimbus-Variante erkrankt sind. Bislang ist bekannt, dass Nimbus durch Veränderungen im Erbgut etwas ansteckender sein könnte als andere Varianten. Erste Laboruntersuchungen deuten außerdem darauf hin, dass das Immunsystem die neue Variante etwas weniger effektiv bekämpfen kann, berichtet die WHO. Gefährlicher als die bisher zirkulierenden Virustypen sei Nimbus jedoch nicht.

Die WHO geht außerdem davon aus, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe auch bei der Nimbus-Variante vor einem schweren Verlauf schützen. Im World Health Network Experten-Portal ist die Rede von folgenden Symptomen, bei einer Infektion mit der Nimbus-Variante.

„Rasierklingenartige“ Halsschmerzen

Müdigkeit

Husten

Fieber

Muskelschmerzen

Schnupfen

Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns

Kopfschmerzen

Wie Sie eine Erkältung von Corona unterscheiden können, lesen Sie im Übrigen in diesem Artikel.

Erneute Impfung? STIKO hält Basisimmunität für ausreichend

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am RKI empfiehlt nach wie vor denjenigen Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf eine jährliche Auffrischungsimpfung. Für alle weiteren Gruppen hält die STIKO die sogenannte Basisimmunität weiterhin für ausreichend.

Niemand wusste vor fünf Jahren, wie viele Menschen an Corona sterben würden. In Augsburg waren es mehr als 800. Viele Angehörige leiden noch immer unter den Folgen der Einschränkungen. (mit dpa)