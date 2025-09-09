Lufthansa-Maschine weicht Unwetter am Münchner Airport aus – Besatzung entdeckt Rauch im Cockpit

Zusammen mit mehreren anderen Flugzeugen ist eine Maschine der Lufthansa am Donnerstagabend kurz vor ihrem Landeanflug am Airport München umgeleitet worden. Noch in der Luft entdeckte die Besatzung zusätzlich Rauch an Board.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend in ganz Bayern vor schweren Unwettern gewarnt. Ausgehend von der Schwäbischen Alb, dem Bodensee und den Alpen sollten schwere Gewitter über den Freistaat nach Osten und Nordosten ziehen. Die Behörde hielt auch Hagelkörner mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser und schwere bis orkanartige Sturmböen für möglich.

Lufthansa-Flug wegen schwerer Unwetter über Münchner Airport nach Nürnberg umgeleitet

Auch wenn das Unwetter die Region um Augsburg weniger hart als erwartet treffen sollte, sorgten Blitzeinschläge und heftige Regenfälle am Flughafen München für Chaos. Der Airport reagierte am Abend zeitweise mit einem Abfertigungsstopp. Insgesamt fielen 21 Starts und 16 Landungen wegen der schwierigen Wetterverhältnisse aus.

Dazu zählte auch der Flug LH-2141 aus Münster. Laut flightradar24 wich die Crew gegen 21.30 Uhr von ihrem Kurs nach München ab und senkte die Flughöhe, um einen anderen Airport anzusteuern. Zu dem Zeitpunkt, ungefähr eine halbe Stunde nach Abflug, befand sich die Maschine des Typs Airbus A320-200 gerade über Mittelfranken in der Nähe von Ansbach.

Gewitter und Rauch im Cockpit: Flugzeug hält außerplanmäßig am Flughafen Nürnberg

Wie das Portal Aviation Herald berichtet, sei der Crew im Anschluss an das Ausweichmanöver und parallel zu dem drohenden Unwetter Rauch im Cockpit aufgefallen. Die zusätzliche Herausforderung habe aber zu keinen weiteren Konsequenzen geführt. Weil sich die Maschine nun sowieso auf dem Weg zu ihrem außerplanmäßigen Halt in Nürnberg befunden habe, sei sie dort rund 20 Minuten später sicher gelandet.

Im Anschluss an den Vorfall sei das Flugzeug dem Bericht zufolge ungefähr 20 Stunden in Nürnberg auf dem Boden geblieben, bevor es nach München geflogen und weitere elf Stunden später wieder in den laufenden Betrieb aufgenommen worden sei. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte, ist nicht bekannt.