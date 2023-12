Brandbrief an den Kanzler: Holetschek fordert Verzicht auf Streichungen bei Bauern

Exklusiv Der CSU-Fraktionschef wirft der Ampel-Regierung eine Vernachlässigung der Landbevölkerung vor. Neben einer "Gängelung" der Bauern kritisiert Holetschek auch die Teuerung bei Sprit, Gas und Heizöl.

CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Einsatz für den ländlichen Raum. In einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD), der unserer Redaktion vorliegt, wirft Holetschek der Ampelkoalition eine Vernachlässigung der ländlichen Gebiete vor. "Die von Ihnen geleitete Bundesregierung stellt den ländlichen Raum ins Abseits des politischen Handelns", kritisiert der CSU-Fraktionschef in dem Schreiben und fordert: "Erarbeiten Sie eine vernünftige Lösung zum Wohl des ganzen Landes!"

Seine Kritik begründet Holetschek mit mehreren politischen Themen: Besonders litten derzeit die Landwirtinnen und Landwirte. Sie seien kurz vor Ende des Jahres mit den "ebenso unverhältnismäßigen wie überraschenden Plänen" konfrontiert worden, die Steuervergünstigung für den sogenannten "Agrardiesel" sowie die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Damit drohe zahllosen bäuerlichen Betrieben das Aus.

Holetschek: ökonomische und ökologische Geisterfahrt

Holetscheks deutliche Forderung an Kanzler Scholz: "Verzichten Sie auf die durch Ihre Regierung geplanten Streichungen umgehend und vollständig!" Die deutsche Landwirtschaft verliere durch die geplanten Kürzungen massiv an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Berufskollegen in Staaten innerhalb und außerhalb der EU, die die Landwirtschaft in ihrem Land teilweise massiv subventionierten. Dies sei eine "ökonomische und ökologische Geisterfahrt". Zudem verlangen Holetschek und seine Landtagskollegen Petra Högl, Sprecherin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus sowie Alexander Flierl, Sprecher für Umwelt- und Verbraucherschutz, in dem Brief, dass Biokraftstoffe steuerfrei gestellt werden sollen. Dies sei ein weitaus wichtigerer und sinnvollerer Ansatz, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen.

Auch Krankenhausreform und Ende der E-Auto-Prämie in der Kritik

Die "Angriffe auf die Landwirtschaft" seien laut Holetschek aber nur die "Spitze des Eisbergs der Politik der Ampelkoalition gegen den ländlichen Raum". Er nennt zudem die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform, die "zu einer massiven Ausdünnung der Standorte und damit zu einer erheblich schlechteren Versorgungslage für die Bevölkerung außerhalb der Metropolen führen würde".

Ebenso würden die Kürzungen bei den KfW-Programmen, das abrupte Ende der Förderung der E-Mobilität und das Streichen von Regionalisierungsmitteln zur Finanzierung des Schienenverkehrs vordringlich die Menschen außerhalb von Städten belasten, kritisiert der Chef der CSU Landtagsfraktion. Und auch die stärkere Anhebung des CO₂-Preises und die damit verbundene Teuerung bei Sprit, Gas und Heizöl treffe die Bürgerinnen und Bürger auf dem Land hart.

CSU-Fraktionschef: Ampel spaltet die Bevölkerung

Nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Bundesregierung sparen. Die Vorschläge, die dazu bislang gemacht wurden, stehen seither von verschiedenen Seiten in der Kritik. Holetschek wirft der Ampelkoalition vor, sie spalte die Bevölkerung. Bevor der Brandbrief an den Kanzler mit "freundlichen Grüßen" schließt, poltert Holetschek: "Der ländliche Raum darf nicht für die finanzielle Schieflage, die die Ampelkoalition durch das Aufstellen eines verfassungswidrigen Haushalts hervorgerufen hat, die Quittung zahlen!"

Erst vor zwei Tagen hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die Gewerkschaft IG Metall in seltener Einigkeit in einem Brief an Scholz gefordert, dass die Bundesregierung in vollem Umfang an ihrem Strompreispaket festhält.