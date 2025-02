CSU-Fraktionschef Holetschek verteidigt Söder nach dessen Kritik an den Kirchen

Seit seiner Kritik an den Kirchen steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinerseits in der Kritik. Nun ist ihm sein Fraktionschef im Landtag, Klaus Holetschek, beigesprungen. Er sagte unserer Redaktion: „Die Fragen der Tagespolitik gehören in einer Demokratie ins Parlament, nicht in die Predigt.“ Er halte die Kritik am Migrationskurs der Union, welche die Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Berlin geäußert hatten, so kurz vor der Wahl für einen – so wörtlich – „Kardinalfehler“. Auch innerhalb der Kirche sei das umstritten. Die Kirchen seien Institutionen, um der Gesellschaft ein christliches Fundament zu geben. In diesem Punkt brauche man sie dringender denn je. Nichts anderes habe Söder sagen wollen, so Holetschek gegenüber unserer Redaktion.

Söder sagte in Nürnberg: „Wir wollen Partner der Kirchen sein, aber macht es uns nicht so schwer“

Söder hatte am vergangenen Samstag beim CSU-Parteitag in Nürnberg der Kirche mehr Zurückhaltung in politischen Fragen nahegelegt. Der bayerische Ministerpräsident verwies zudem unverhohlen darauf, dass der Freistaat ja die Gehälter der Kirchen zahle – und dass die Union die einzige Partei sei, die noch an der Seite der Kirchen stehe. „Wir wollen Partner der Kirchen sein, aber macht es uns nicht so schwer.“