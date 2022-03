Fraktionschef Kreuzer in der Kritik: Es rumort mächtig in der CSU

Der CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch überrascht mit einer scharfen Attacke auf Fraktionschef Thomas Kreuzer. Kommt es nächste Woche zum großen Knall im Landtag?

Man darf sich die CSU-Landtagsfraktion als einen nahezu erloschenen Vulkan vorstellen: Die meiste Zeit herrscht idyllische Ruhe, manchmal brodelt es im Innern, aber nur alle heiligen Zeiten kommt es zu einem Ausbruch. Zum Ende dieser Woche gab es eine überraschende Eruption. Der oberbayerische CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch ging im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk frontal auf CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer los und stellte dessen Ablösung in den Raum. Verpufft das ungehört oder war das der Vorbote eines großen Knalls?

Der Allgäuer Kreuzer, 62, ist seit Oktober 2013 Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag und damit nominell der zweitmächtigste Mann seiner Partei in Bayern. Anders als die CSU-Minister unterliegt er nicht der Kabinettsdisziplin. Ein Fraktionschef hat – zumindest in der Theorie – eine Scharnierfunktion. Er soll dem Regierungschef den Rücken stärken, indem er im Landtag für Geschlossenheit in den eigenen Reihen sorgt. Zugleich aber soll er die Interessen und Anliegen der CSU-Abgeordneten gegenüber der Staatsregierung vertreten, sie kontrollieren und, wenn nötig, auch mal korrigieren.

Was CSU-Abgeordnete Kreuzer vorwerfen

In der Praxis werfen einige CSU-Abgeordnete ihrem Fraktionschef schon länger vor, dass er nur einseitig „als Vollstrecker“ des Willens von Ministerpräsident Markus Söder agiert, dass sie mit ihren Vorschlägen, aber auch mit ihrer Kritik nicht „bis ganz nach oben“ durchdringen und dass er in der Fraktion notwendige Debatten schon im Keim erstickt. Bisher wurden derlei Vorwürfe aber nicht öffentlich vorgetragen.

Jetzt bricht sich dieser Unmut Bahn. Ganz vorne dran: der Abgeordnete Weidenbusch, der auch Präsident des Bayerischen Jagdverbandes ist. Er sagte: „Meiner Meinung nach bleiben Thomas Kreuzer noch etwa sechs Wochen Zeit, von sich aus seine Nachfolge zu organisieren, sonst wird es eine Dynamik in der Fraktion geben, die er nicht mehr aufhalten kann.“ Spätestens die Sommerpause werde für die CSU-Fraktion zu einer Zäsur.

Ernst Weidenbusch startete einen Frontalangriff auf Fraktionschef Thomas Kreuzer. Foto: Matthias Balk, dpa

Einen möglichen Nachfolger hat Weidenbusch auch schon im Blick – den Mittelfranken Walter Nussel, der sich als Landesbeauftragter für Bürokratieabbau breites Renommee in der Fraktion erworben hat. Weidenbusch bestätigte auf Nachfrage seinen Vorstoß, betonte aber, dass er sich in keiner Weise gegen den Ministerpräsidenten richte. Das habe „nichts mit Markus Söder zu tun“, beteuert er, sondern einzig mit Kreuzers Führungsstil.

"Schwierige Stimmung" in der CSU-Fraktion

Allein steht Weidenbusch mit seiner Kritik nicht, es gibt aber, wie Nachfragen unserer Redaktion in der Fraktion ergaben, auch andere Stimmen. Eine ganze Reihe von Fraktionsmitgliedern kritisiert Weidenbusch, weil „so etwas intern besprochen“ werden müsse. Einige unterstellen ihm, dass er, wie ein Abgeordneter es formuliert, „den Schmid meint, aber den Schmidl prügelt“. Eine Abgeordnete nimmt Kreuzer ausdrücklich in Schutz: „Wenn Pfeile Richtung Söder kommen, kriegt der Fraktionschef das als Erster ab.“ Aber durchweg alle sehen eine „grundsätzlich schwierige Stimmung“, die sich durch die beiden Corona-Jahre aufgebaut habe und sich jetzt offenkundig entlade. „Da muss Dampf raus“, sagt einer.

Als Auslöser für diese Entladung gilt vielen Söders Kabinettsumbildung und ihre Folgen. Da seien welche aus dem Kabinett geflogen, die nicht raus wollten. Andere seien nicht reingekommen, die rein wollten. Das darauf folgende Ringen um den Vorsitz im Wirtschaftsausschuss schließlich habe „das Fass zum Überlaufen gebracht“.

Nussel von "Nominierung" überrascht

Wie berichtet, setzte sich die gerade erst entlassene Bauministerin Kerstin Schreyer dabei mit deutlichem Vorsprung gegen den unterfränkischen Abgeordneten Steffen Vogel durch. Vogel galt als Kandidat Söders und wurde, wie es heißt, „schon allein deshalb nicht gewählt“, weil „die Truppen aus der Staatskanzlei“ massiv für ihn Druck gemacht hätten.

Wie es jetzt weitergeht, ist offen. Kreuzer wollte sich auf Anfrage nicht öffentlich zu der Kritik an seiner Person äußern. Er werde das kommende Woche mit seinen Fraktionskollegen besprechen. Walter Nussel sagte, er sei „aus allen Wolken gefallen“, als er gehört habe, dass sein Name ins Spiel gebracht worden war.