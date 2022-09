Ex-SPD-Chefin Nahles bei der CSU: "Wirklich gut gelaufen"

Früher wollte sie der CSU was "in die Fresse" geben - nun stattete Ex-SPD-Chefin Andreas Nahles den Christsozialen im Kloster Banz einen Besuch ab.

„Ich hab’s mir in meinem Berufsleben nie vorgestellt, dass das mal passiert. Aber es ist wirklich gut gelaufen“, sagt die Ex-SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Neben ihr steht Thomas Kreuzer, der Chef der CSU-Fraktion im Landtag. Hinter ihr ein großes CSU-Logo. Früher hat sie schon mal gesagt, dass sie der CSU was „in die Fresse“ geben will. Doch an diesem Dienstag bei der CSU-Klausur im oberfränkischen Kloster Banz ist alles anders.

Nahles ist als Chefin der Bundesagentur für Arbeit hier. Man sucht Gemeinsamkeiten in der Arbeitsmarktpolitik – und findet sie auch. In dem Gespräch zwischen Nahles und den CSU-Landtagsabgeordneten, so Kreuzer, sei klar geworden, „dass wir in ganz vielen Punkten einer Auffassung sind.“ Nahles bestätigt das und lobt den in Bayern besonders robusten Arbeitsmarkt. Im Freistaat sei es bereits gelungen, den Abwärtstrend bei der dualen Ausbildung zu bremsen. Künftig wolle man gemeinsam noch mehr für das Handwerk und andere Berufe werben, die kein Studium erfordern.

Die Gefahr, dass die aktuelle Krise bei den Energiepreisen unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durchschlägt, sieht Nahles nicht. Derzeit dominiere in Bayern noch der Mangel an Fachkräften. Eine mittelfristige Prognose will sie allerdings nicht geben. Die weitere Entwicklung hänge auch davon ab, welche Maßnahmen nun auf politischer Ebene ergriffen werden. „Wir sind nicht das Orakel von Delphi“, sagt Nahles.

CSU sorgt sich um Bayerns Unternehmen

Deutlich düsterer wird bei der Landtags-CSU die Lage der Unternehmen eingeschätzt. Das wurde, bevor Nahles kam, schon in dem Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, deutlich. Nach Aussage von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer stehen insbesondere das Handwerk sowie kleine und mittelständische Betriebe vor „riesigen Problemen“. Was die Bundesregierung hier bisher an Entlastungen vorgelegt habe, sei „völlig unzureichend“, sagte Kreuzer. Es handle sich um einen „Flickenteppich“, sei aber „keine Dauerlösung“.

Das Kernproblem seien die explodierenden Preise für Gas, Öl, Sprit und Strom. Am Mineralölmarkt etwa sei „offensichtlich, dass hier bei uns ganz massiv abkassiert wird“. Er sei zwar ein Anhänger der Marktwirtschaft, sagte Kreuzer, in diesem Fall aber plädiere er für „ordnungspolitische Eingriffe“. Er denke dabei an eine Verschärfung des Kartellrechts oder auch an eine Subventionierung der Energiepreise. Um den Betrieben zu helfen, müsse man das Ursprungsproblem beseitigen. „Wir brauchen auch bei den Strom- und Gaspreisen eine Bremse beziehungsweise eine Deckelung.“

Lesen Sie dazu auch