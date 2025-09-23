Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

CSU-Klausur: Söder: Bayern bekommt Landesamt für Bevölkerungsschutz

CSU-Klausur

Söder: Bayern bekommt Landesamt für Bevölkerungsschutz

Die Sicherheitslage in Europa ist wegen des Krieges in der Ukraine unter Druck. Um im Fall der Fälle bestmöglich aufgestellt zu sein, soll im Freistaat eine neue Behörde entstehen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim Bevölkerungsschutz greifen in Bayern viele unterschiedliche Hilfsorganisationen ineinander. Um die Arbeit und Struktur bestmöglich aufzustellen, soll es ein neues Landesamt für Bevölkerungsschutz geben. (Illustration)
    Beim Bevölkerungsschutz greifen in Bayern viele unterschiedliche Hilfsorganisationen ineinander. Um die Arbeit und Struktur bestmöglich aufzustellen, soll es ein neues Landesamt für Bevölkerungsschutz geben. (Illustration) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa will Bayern den Bevölkerungsschutz neu strukturieren. Als erstes Bundesland werde der Freistaat ein Landesamt für Bevölkerungsschutz auf den Weg bringen, sagte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in seiner Rede bei der Klausur der CSU-Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz.

    Der Bevölkerungsschutz ist in Bayern beim Innenministerium angesiedelt. Hier wird die Arbeit von Feuerwehren, Rettungsdiensten, freiwilligen Hilfsorganisationen sowie dem Technischen Hilfswerk koordiniert. Mehr als 90 Prozent der Einsatzkräfte in Bayern engagieren sich derzeit ehrenamtlich. Angesichts steigender Risiken durch den Klimawandel und andere Gefahren ist eine kontinuierliche Vorbereitung auf neue Einsatzlagen erforderlich – hier gewinnt der Katastrophenschutz zunehmend an Bedeutung.

    Auf Bundesebene gibt es bereits ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz - hier dürfte das neue Landesamt ebenfalls künftig eine neue Rolle in der Zusammenarbeit auch mit anderen Bundesländern einnehmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden