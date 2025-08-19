CSU plant Einschränkungen für E-Zigaretten

Sie sind bunt und an vielen Kiosken zu haben: E-Zigaretten. Trotz eines Verkaufsverbots an Minderjährige finden vor allem Jugendliche sie attraktiv. Zumal es sie in Geschmacksrichtungen wie Eistee, Zuckerwatte oder Cola gibt. Ärzte und andere Fachleute sehen dies mit zunehmender Besorgnis und warnen vor der vermeintlich „gesünderen Alternative“ zu herkömmlichen Zigaretten. Zuletzt war in Baden-Württemberg eine Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes Thema, nun setzt die CSU auch in Bayern auf strengere Regeln. Denn E-Zigaretten könnten ein „Einstieg in die Nikotinabhängigkeit sein und gesundheitsschädliche Substanzen freisetzen – auch für Dritte“, sagt Klaus Holetschek, Chef der CSU-Landtagsfraktion. Die Grünen im Landtag bezeichneten das Vorhaben als längst überfällig und signalisierten Unterstützung. Ein Überblick:

