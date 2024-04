Gruppe von Kindern soll zwei Zwölfjährige ausgeraubt haben

Eine Gruppe von Kindern im Alter zwischen 10 und 13 Jahren soll in Oberbayern zwei zwölf Jahre alte Jungen ausgeraubt haben.

Gegen die sechs Buben werde wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sollen dem Duo am Samstag auf einem Parkplatz in Dachau Gewalt angedroht und ihnen einen Geldbeutel mit etwas Bargeld abgenommen haben.

Später hätten Polizisten am Dachauer Bahnhof die Geldbörse bei einem Jungen aus der mutmaßlichen Tätergruppe gefunden. Den Angaben zufolge drohen den Kindern wegen ihres Alters keine strafrechtlichen Folgen. Allerdings sei das zuständige Jugendamt über den Vorfall informiert worden, teilte die Polizei mit.

(dpa)