Tonnenweise Kupfer aus Containern gestohlen

Einbrecher haben in Oberbayern mehrere Tonnen Kupfer im Wert von etwa 60.000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, kletterten die Diebe in der Nacht auf Dienstag über den Zaun eines Betriebsgeländes in Dachau. Anschließend hätten sie drei Container gewaltsam geöffnet und daraus Metallspäne entwendet. Die Unbekannten sollen die Beute zu Fuß über ein Feld zu einem Parkplatz der KZ-Gedenkstätte transportiert haben. Die Beamten vermuten, dass dort Fluchtfahrzeuge bereitstanden.

(dpa)