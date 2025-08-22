Gehört Augsburg zu den schlechtesten Bahnhöfen in Bayern?

Kein Bahnhofsmanagement in Bayern kommt in einem Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) schlechter weg als München. Seit sechs Jahren etwa wird am Hauptbahnhof gebaut, die Wege sind lang, die Sauberkeit lässt zu wünschen übrig. Und: Die Bauarbeiten sollen noch gute zehn Jahre andauern. Frustpotenzial bei Fahrgästen inklusive. 25,67 von 100 möglichen Punkten erzielt der Bahnhof im Test.

Auch andere Bahnhöfe, die zum Banhofsmanagement München gehören, schneiden in der Auswertung schlecht ab. Doch wie steht es um den Rest der 1036 DB-Stationen in Bayern?

Bahnhofs-Ranking: Bahnhöfe des Augsburger Bahnhofsmanagements sind ein Problem

Der Bahnhof Augsburg gehört zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten Bayerns. Täglich steigen hier Tausende Fahrgäste um, ein oder aus und sind auf einen funktionierenden Bahnhof angewiesen. Ist er ist wie München ein Sorgenkind der Bayerischen Eisenbahngesellschaft? Das Bahnhofsmanagement Augsburg jedenfalls landet bei einem aktuellen Bahnhofstest mit -33,57 Punkten knapp auf dem vorletzten Platz vor München mit -47,5 Punkten, verfehlt die von der BEG definierten Mindeststandards deutlich. Insgesamt 146 Bahnhöfe gehören zum Augsburger Bahnhofsmanagement. Der Augsburger Hauptbahnhof kommt dabei jedoch gut weg: Insgesamt 93,55 von 100 Punkten bescheinigen ihm die Tester.

Hier läuft‘s an bayerischen Haltestellen besser

Doch nicht alle bayerischen Bahnhofsmanagements enttäuschen. Die Westfrankenbahn etwa, zu der Bahnhöfe wie Aschaffenburg, Würzburg oder Schweinfurt gehören, schneidet mit 37,83 Punkten im Test am besten ab – und erfüllt als einziges Bahnhofsmanagement in Bayern die Mindestanforderungen der BEG. Schon Platz zwei, die Südostbayernbahn, enttäuscht mit -7,17 Punkten.

Sowohl die Bahnhofsmanagements Rosenheim, Nürnberg, Nordfranken und Regensburg haben außerdem ebenfalls Minuspunkte gesammelt.

So läuft der Bahnhofs-Test der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG)

Die BEG testet einmal im Quartal alle Bahnhöfe und Stationen in Bayern mit unabhängigen Testpersonen, die die Haltestellen etwa nach Sauberkeit, Funktionsfähigkeit von Ausstattung, der Fahrgastinformation und dem Gesamteindruck bewerten. Bewertet wird auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten. Der Nullwert markiert dabei die Mindestanforderung und fast alle getesteten Bahnhofsmanagements lagen darunter.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagt dazu: „Das Resultat zeigt leider erhebliche Defizite und ist für die DB InfraGO alles andere als ein zufriedenstellendes Zeugnis. Infrastruktur gehört nicht nur gebaut, sondern auch gelebt! DB und Bund als Eigentümer müssen sich intensiv Gedanken machen, wie das besser wird, denn Bahnhöfe sind wichtige Visitenkarten des Bahnverkehrs und für Kommunen.“

Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG, ergänzt: „Für jeden Halt eines Regionalzugs oder einer S-Bahn an einer dieser Stationen zahlen wir Entgelte an die DB. Im Gegenzug erwarten wir, dass die DB diese in Schuss hält. Nicht nur Geld entscheidet über die Qualität einer Station – auch beharrliches Engagement kann das Reiseerlebnis für die Fahrgäste erheblich verbessern.“