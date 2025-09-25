Auf zur letzten Weißen! Das Weißwurst-Mekka in Baindlkirch ist Geschichte

Die Dunstschwaden hängen an diesem Donnerstagmorgen tief über den Wiesen und Feldern von Baindlkirch. Drinnen, in der schmucklosen Maschinenhalle der Familie Neumeier, gleich neben den Feldern, wabert der stickig-warme Dunst frisch gebrühter Weißwürste. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens, eben erst ist es hell geworden. Doch in der Halle herrscht schon so etwas wie Dorffest-Stimmung. Voll besetzte Biertische, Männer in Arbeitshosen oder mit Trachtenhut, Oma und Opa mit Enkeln. Und viele, die Schlange stehen. Vor der Kasse, wo man Getränke, Brezn und Würste ordert und bezahlt. Und dann noch einmal vor der Wurstküche, wo die Weißwürste, für die sie hier so bekannt sind, in Schüsseln ausgegeben werden. „Drei Brezn, sechs Weiße“, ruft die Frau an der Tür. „Weiter geht's!“

Carola ist schon eine Station weiter. Auf dem Biertisch vor ihr steht die Wurstschüssel, die sie sich mit Mann und Sohn teilt, daneben ein Korb Brezn, ein Pappteller mit süßem Senf und eine kühle Cola. „Das“, sagt Carola und schaut auf das Weißwurst-Gewusel um sich herum, „ist einfach gigantisch gut. Das Flair, die Leute. Und wir werden es schmerzlichst vermissen.“

3000 Weißwürste waren es an normalen Donnerstagen, zuletzt waren es doppelt so viele

Denn an diesem Donnerstagvormittag geht hier, im südlichsten Zipfel des Landkreises Aichach-Friedberg, eine Weißwurst-Ära zu Ende. Wie wurde das, was Metzger Peter Neumeier (65) mit seiner Frau Sabine hier betreibt, nicht schon betitelt? Von der Weißwurst-Wallfahrt und dem Würstl-Wahnsinn schrieb einst die Bild-Zeitung, vom Kult in Baindlkirch war immer die Rede. „Das hier“, sagt Felix Straub, der ein paar Kilometer weiter in Ried aufgewachsen ist, „ist das Weißwurst-Mekka.“ Tatsächlich zieht es jeden Donnerstagvormittag Hunderte Weißwurst-Hungrige hierher, auch aus München und darüber hinaus. Das belegen schon die Kennzeichen der vielen Autos, die an diesem Tag das Dorf verstopfen.

Seit Jahren immer wieder nach Baindlkirch (von links): Markus Maurer, Michael Münch, Martin Maurer und Sascha Sommer. Jetzt ist damit Schluss. „Ewig schad", sagt Martin Maurer. Foto: Anna Faber

Im Weißwurst-Mekka selbst ist der Tag schon viele Stunden alt. Seit zwei Uhr früh stehen die Metzger in der Wurstküche, die vom Hof her einsehbar ist, und stellen die Masse her, die dann in Schweinedarm gefüllt wird – mageres Schweine- und Kalbfleisch, Speck, Eis, Salz, Petersilie und die geheime Würzmischung, die den speziellen Geschmack der „Weißen“ ausmacht. 25 Minuten dürfen die dann ziehen – auf keinen Fall länger. An normalen Donnerstagen gehen hier 3000 Würste über die Theke – seit die Neumeiers vor einem Monat angekündigt haben, dass damit bald Schluss ist, das Doppelte.

Martin Maurer, schwarze Lederjacke, schwarzes Cappy und rüstig für seine 84 Jahre, kann noch von den Anfängen erzählen. Von dem Tisch, den Peter Neumeiers Schwiegervater einst in den Hof stellte, damit die Leute hier Brotzeit machen konnten. 1984 war das. Im Winter wurden die Weißwürste im Keller gegessen. 1986 dann bauten die Neumeiers die Halle, wo sonst die Lastwagen der Firma stehen, ließen die Wände mit ein paar Malereien und Geweihen verzieren. Am Anfang waren nur ein paar Tische besetzt, dann wurden es immer mehr.

Peter und Sabine Neumeier machen nach 41 Jahren Schluss in Baindlkirch. Foto: Anna Faber

Vielleicht ist es genau das, was den Kult in Baindlkirch ausmacht. Dass es gar nichts Besonderes braucht für diesen bayerischen Minimalismus, diese gelebte Gemütlichkeit. Keine Porzellanteller oder Bedienungen, die das Essen an den Tisch bringen. Dass hier einer beim anderen sitzt und ratscht – egal, wo man herkommt, egal, ob man sich vorher schon gekannt hat. Oder, wie Metzgermeister Peter Neumeier sagt: „Hier sitzen Rechtsanwälte, Rentner und Arbeiter gemeinsam an einem Tisch.“

Einmal kam eine Hubschrauberstaffel zum Weißwurstfrühstück

An besonderen Tagen kam es auch schon vor, dass eine Hubschrauberstaffel der Bundeswehr auf der angrenzenden Wiese landete, Weißwürste bestellte und abhob. Oder dass Leute aus Franken ihren Besuch aus Japan mitbrachten, um bayerische Tradition zu erklären. Michael Münch (67) erzählt von Leuten aus Passau, die regelmäßig mit dem Motorrad herkamen. Oder der Gruppe Norddeutscher, die auf dem Weg nach Italien hier Halt machte. „Das ist schon ein Wahnsinn, was hier abgegangen ist“, sagt der Mann aus Irchenbrunn im Kreis Dachau.

Doch damit ist es jetzt vorbei. Peter Neumeier – Jeans, grauer Pulli, dunkle Steppweste – hat am Mittwoch seinen Fleischgroßhandel in Augsburg geschlossen, nach der letzten Weißwurst wird auch in Baindlkirch Schluss sein. „50 Jahre Arbeit reichen“, sagt Neumeier. Und dass er jetzt, nach 17 Jahren, zum ersten Mal wieder zusammen mit seiner Frau Urlaub machen will.

Um kurz vor 9 werden die ersten Biertische in der Halle frei. Die nächsten Männer, die gerade ihre Wurstschüssel entgegengenommen haben, warten schon. Bis 12.30 Uhr geht das heute noch so, sagt Neumeier. Bis die letzte Weißwurst in Baindlkirch gegessen ist.