Die Rückkehr der 90er oder: „Das beste Jahrzehnt der Weltgeschichte“

Boygroups und Tamagotchis, DJ Bobo und Dr. Martens - und das alles gerne in grellen Neonfarben. Die 1990er Jahre waren ein sehr spezielles Jahrzehnt. Mehr als 30 Jahre später sind sie wieder allgegenwärtig. Die Klamotten von damals - diese viel zu weiten Hosen, die Doc-Martens-Schuhe, die Tattoo-Halsbänder - sind ohnehin längst zurück. Überall in der Republik werden - wie an diesem Samstag auf dem Münchner Königsplatz - 90er-Partys gefeiert. Und das nicht nur von denjenigen, die damals jung waren, sondern immer wieder auch von denen, die es heute sind.

Die Musik der 90er war unglaublich vielfältig. Man ging auf ein Festival und da standen Ghetto-Gangster-Rapper und absoluter Plastik-Pop auf ein und derselben Bühne. „Das war so bunt, so naiv, irgendwie süß“, sagt Lou Bega, der auch in München auftritt und so gerade noch in die 90er zählt, weil er 1999 seinen großen Durchbruch mit „Mambo No. 5“ hatte. „Die ganze Zeit war musikalisch gesehen ein einziger bunter Mix – und das machte sie so einzigartig.“

Icon Vergrößern Bunt und grell waren die 90er auch – so wie Loona. Foto: Reichwein, dpa Icon Schließen Schließen Bunt und grell waren die 90er auch – so wie Loona. Foto: Reichwein, dpa

Neben Lou Bega stehen auf dem Programm der „90s Super Show“ auf dem mondänen Münchner Königsplatz, die danach mit wechselnder Besetzung durch Deutschland tourt, noch Größen der Zeit wie Haddaway (“What is love“), East 17 (“Alright“) oder Caught in the Act (“Love is Everywhere“) auf der Bühne - und Rednex. Vorsicht vor dem Ohrwurm „Cotton Eye Joe“ - man bekommt ihn gefühlt nie wieder los.

„Das erste, was uns einfällt, ist die pure Wildheit und Freiheit dieser Ära - vor allem in der Musik“, findet die Band, die damals mit ihrem Hit die Massen dazu brachte, eingehakt im Kreis zu springen. „Die 90er waren eine seltsame und magische Mischung von Genres, Kulturen - und Rebellion.“

Die „Bravo“ war in den 90ern die Bibel jedes Teenagers

Kaum einer weiß das so gut wie Alexander Gernandt. Er ist Musikexperte und war in den 90ern Chefredakteur der Bibel eines jeden Teenagers: der Bravo. „Die 90er Jahre waren nach der Wiedervereinigung eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung, auch kulturell. Es war eine Dekade, in der das Internet wuchs und neue Musikrichtungen, Trends und Lebensstile die Jugend prägten. Man trug schrillbunte Sportoutfits oder Flanellhemden und zerrissene Jeans. Es herrschte Partystimmung, Sehnsucht nach Liebe und Freiheit oder eben auch Weltschmerz.“

Auch der Pop-Kritiker und Autor Jens Balzer befasst sich derzeit wissenschaftlich mit den Neunzigern. Er registriert eine Sehnsucht nach Leichtigkeit und Ablenkung. „In so unsicheren Krisenzeiten wie diesen wollen viele Menschen nichts ,Neues‘, sondern lieber Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend und an unbeschwertere Zeiten“, sagte der Schriftsteller (aktuelles Buch: „After Woke“). Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf die britische Band Oasis, die zwar nicht in München auftritt, aber ab kommender Woche eine umjubelte Comeback-Tour spielt. „Natürlich kommen einem die 90er Jahre, denen Oasis entspringen, rückblickend als unbeschwerte und heitere Ära vor.“

Icon Vergrößern Der Boyband-Traum vieler Mädchen: „Caught In The Act“ im Jahr 1998. Foto: Peter Förster, dpa Icon Schließen Schließen Der Boyband-Traum vieler Mädchen: „Caught In The Act“ im Jahr 1998. Foto: Peter Förster, dpa

Vielleicht ist es also die Sehnsucht nach den Emotionen von damals, die dafür sorgen, dass die 90er Jahre immer weiterleben. „In unruhigen Zeiten haben Nostalgie und Retrotrends Hochkonjunktur – auch bei jungen Menschen, die die früheren Zeiten gar nicht aktiv miterlebt haben“, sagt Gernandt. Und Lou Bega geht sogar noch weiter: Aus seiner Sicht erkennen wir heute, „dass die 90er wahrscheinlich das fröhlichste und beste Jahrzehnt der Weltgeschichte waren“.

Für das Open Air an diesem Samstag auf dem Königsplatz gibt es noch wenige Resttickets. (Britta Schultejans, dpa)