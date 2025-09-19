Jahrhundertealte Tradition: So alt sind die Rekord-Brauereien in Schwaben

Das Brauhandwerk in Schwaben hat eine lange Tradition: Schon vor über Tausend Jahren wurde in der Region Bier gebraut und getrunken, viele hundert Jahre sind die meisten Brauereien inzwischen alt. Oft und gerne bewerben sie ihr Bier mit ihrer jahrhundertealten Tradition, schreiben Jahreszahlen wie 1738, 1731 oder 1605 auf ihre Etiketten. Auch wenn sich in den vergangenen Jahren viele Craft-Brauereien neu gegründet haben, bleiben auch die Getränke der teils historischen Brauer oft beliebt. Aber welche Brauerei ist die älteste in Bayerisch-Schwaben?

Ein heißer Anwärter auf diesen Titel ist die Klosterbrauerei Irsee bei Kaufbeuren. Ende des 12. Jahrhunderts wurde das Kloster gegründet, wahrscheinlich ist 1185 daher auch das Gründungsdatum der Brauerei im Ostallgäu. Heute bietet die Brauerei Helles, Starkbier, Weißbier oder Alkoholfreies an. Mit über 800 Jahren reicht die Geschichte der Brauerei damit so weit zurück, wie die kaum einer anderen Brauerei in Bayern, die heute noch existiert. Durchforstet man die Brauerei-Verzeichnisse auf den Websites der schwäbischen Landkreise oder der Brauereien im Regierungsbezirk Schwaben, findet sich auch keine andere Brauerei mit noch längerer Historie.

So alt sind Aktienbrauerei, Riegele oder Hasen Bräu

In der direkten Nachbarschaft findet sich übrigens ein weiteres, jahrhundertealtes Bier. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren wurde 1308 gegründet, ihre Produkte sind anders als jene der Klosterbrauerei Irsee über Verkauf in Supermärkten auch weit über den lokalen Umkreis der Brauerei bekannt. Die Brauerei stellt unter anderem Helles, Dunkles, aber auch Exportbier und Märzen her. Etwas jünger ist die Brauerei Zötler aus Rettenberg im Oberallgäu. Das Bier, das am Fuße des Grünten gebraut wird, datiert wohl aus dem Jahre 1351 und ist nicht nur im Allgäu sehr beliebt.

Ähnlich verbreitet und fast ähnlich alt ist die Brauerei Riegele aus Augsburg. Sie wurde 1386 gegründet und gilt in Augsburg als bekannteste Brauerei. Neben dem klassischen Bier wird sie lokal zunehmend in Verbindung gebracht mit ausgefallenen Brauspezialitäten, vertreibt etwa Dubbel, Pale Ale oder Porter. Noch wichtiger ist für die Brauerei hingegen ein alkoholfreies Getränk: Riegele gilt als Erfinder der Spezi.

Viele Brauereien in Bayerisch-Schwaben sind über 500 Jahre alt

In der schwäbischen Hauptstadt existiert zudem noch eine weitere, sehr alte Brauerei: Hasen Bräu wurde 1464 gegründet. Das Bier wird in Augsburg in vielen Gaststätten bis heute ausgeschenkt. Und es gibt noch weitere Brauereien, die ungefähr oder fast 500 Jahre alt sind: Etwa die Klosterbrauerei Oberschönenfeld, die im 15. Jahrhundert gegründet wurde. Etwas jünger sind Thorbräu aus Augsburg aus dem Jahr 1582 oder Radbräu aus Günzburg aus dem Jahr 1591.

Traditionsreich sind außerdem die Brauer Fürst Wallerstein aus dem Ries mit dem Gründungsjahr 1598, Ustersbacher aus dem Augsburger Land mit dem Gründungsjahr 1605 oder Unterbaarer aus dem Wittelsbacher Land mit dem Gründungsjahr 1608. Etwas jünger, und trotzdem alt, sind Schwarzbräu aus Zusmarshausen im Augsburger Land, gegründet 1648, oder die zwei Jahre jüngere Post Brauerei Weiler aus dem Landkreis Lindau.

So alt sind schwäbische Brauereien:

Klosterbrauerei Irsee, gegründet 1185

Aktienbrauerei Kaufbeuren, gegründet 1308

Brauerei Zötler, Rettenberg, gegründet 1351

Brauerei Riegele, Augsburg, gegründet 1386

Hasen Bräu, Augsburg, gegründet 1464

