Kennen sie die schon? Die beliebtesten Ausflugstipps für die Ferien in Schwaben und Oberbayern

Bald starten schon die Sommerferien. Die Freibäder in der Region sind voll - zumindest bei gutem Wetter. Zum Glück gibt es in der Region Bayerisch-Schwaben auch andere Ausflugsziele, die an Wochenenden und in den Ferien besucht werden können. Einen Überblick über die beliebtesten Ziele gibt es hier.

Ungewöhnliches Ausflugsziel: Das LETTL-Museum in Augsburg

Vielleicht überraschend ist die Sehenswürdigkeit, die bei TripAdvisor von Besucherinnen und Besuchern am höchsten bewertet wurde, das LETTL-Museum für surreale Kunst in Augsburg. Das Museum zeigt die Werke des 2008 verstorbenen Augsburger Künstlers Wolfgang Lettl und wird auf der Reise-Website mit fünf von fünf möglichen Punkten bewertet. „Die wunderbare Ausstellung regt zum Nachdenken an und zeigt Wege auf, das Leben mal neu zu denken.“ schreibt eine Besucherin in ihrer Bewertung.

Im Juni 2024 wurde das Museum von TripAdvisor mit dem Travellers‘ Choice Award ausgezeichnet. Es zählt somit zu den Top zehn Prozent aller Sehenswürdigkeiten weltweit.

Bekannte Augsburger Sehenswürdigkeit: Die Fuggerei

Die Fuggerei zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg und ist immer einen Besuch wert. Sie ist die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt und eine kleine Stadt in der Stadt, die aus 67 Häusern und 142 Wohnungen besteht, inklusive eigener Kirche. Jakob Fugger hat die Fuggerei im Jahr 1521 im Namen seiner Brüder gestiftet. Hier leben rund 150 bedürftige Augsburger Bürger katholischen Glaubens. Sie zahlen eine Jahreskaltmiete von 0,88 € und sollen am Tag dreimal beten. In der Fuggerei erwarten Besucher vier Museen, darunter eine rekonstruierte historische Wohnung und eine Ausstellung im Weltkriegsbunker.

Besucherinnen und Besucher bewerten die Fuggerei bei TripAdvisor mit 4,5 von 5 Punkten. Sie schätzen vor allem den Informationsgehalt der Museen und die Qualität der Führungen.

Ausflugsziel für Familien: Das Legoland Deutschland

Das Legoland in Günzburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und bekommt bei TripAdvisor vier von fünf Punkten. Mit 1,6 Millionen Besuchern im Jahr 2023 steht das Legoland an Platz vier der meistbesuchten Freizeitparks in Deutschland. In elf Themenbereichen gibt es 64 Attraktionen und Modelle zu sehen, für deren Bau mehr als 55 Millionen Legosteine zum Einsatz kamen. Besucher können außerdem dort campen oder in einem der vier Hotels übernachten.

Bewertungen bei TripAdvisor loben vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Ausrichtung auf Kinder jeglichen Alters. Kritik gibt es an Personal und zum Teil langen Wartezeiten.

Sehenswürdigkeit mit Prunk: Das Kloster Wiblingen

Das Kloster Wiblingen befindet sich in Baden-Württemberg nahe Ulm, gehört dennoch zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Der Bibliothekssaal des barocken Baus gilt als ein Meisterwerk des Rokoko. Besucher zeigen sich vor allem vom Deckenfresko der Bibliothek beeindruckt, das 1744 von Franz Martin Kuen geschaffen wurde.

Der Klosterhof bietet eine zauberhafte Kulisse für das Konzert von Robin Schulz. Foto: Reinhard Pfetsch (Archivbild)

Das mit 4,5 von 5 TripAdvisor-Punkten bewertete Kloster bietet außerdem ein Museum und eine Klosterkirche mit diversen Wallfahrt-Zielen wie der Einsiedler-Madonna. Im Kloster Wiblingen kann man auch heiraten. Außerdem finden im Klosterhof im Sommer immer wieder Open Air Konzerte statt, bei denen schon die Dire Straits oder in diesem Jahr Robin Schulz aufgetreten sind.

Familiendenkmal als Ausflugsziel: Der Mutterturm in Landsberg am Lech

Ungewöhnlich, was der britisch-deutsche Künstler Sir Hubert von Herkomer in Landsberg für seine Mutter hat bauen lassen. Der Turm, der 1887 fertiggestellt wurde, wirkt wie ein Gebäude aus einem Fantasy-Film: Ein asymmetrischer, in fünf Geschosse gegliederter Tuffquaderbau mit grünen und gelben Dächern.

Der Mutterturm im Herkomerpark ist ein beliebtes Ausflugsziel für viele Touristen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Besuchern gefällt vor allem der Blick aus dem vierten Stock und die kleine Ausstellung zu Ehren des Künstlers sowie das zugehörige Café. Lässt sich gut verbinden mit einem Spaziergang von den Lechstaustufen, einer weiteren Sehenswürdigkeit in Landsberg.

Das Wittelsbacher Schloss in Friedberg: Ausflugsziel für Groß und Klein

Im dicht an Augsburg gelegenen Friedberg thront das Wittelsbacher Schloss inklusive Museum. Mit einer über 130-jährigen Geschichte zählt das Museum zu den ältesten in Bayern. Besucherinnen und Besucher können sich dort diverse Ausstellungen ansehen, etwa über die Schloss- und Stadtgeschichte Friedbergs oder auch über in der Stadt hergestellte Uhren. Daneben gibt es wechselnde Sonderausstellungen.

Das Friedberger Schloss mit seinem Museum ist vor allem für Familien einen Ausflug wert. Foto: Ute Krogull

Für Kinder ist das Museum interessant, weil es diverse Mitmachstationen und Medienangebote gibt. Bei TripAdvisor gibt es 4,6 von 5 Punkten für Schloss und Museum.

Das Käthe-Kruse-Puppenmuseum in Donauwörth

Das Käthe-Kruse-Puppenmuseum im ehemaligen Kapuziner-Kloster in Donauwörth zeigt eine Sammlung handgefertigter Puppen der Puppenmacherin Käthe Kruse. Es entstand 1993 aus der Schenkung eines Großteils der privaten Sammlung der Angehörigen Hanne Adler-Kruse und Heinz Adler. Diese verbanden die Schenkung mit der Auflage, ein Museum zu eröffnen.

Das Museum zeigt neben der Ausstellung einen Film über das Leben Käthe Kruses und hat ein Spielzimmer für Kinder. Bei TripAdvisor erhält es 4,4 von 5 Punkten.

Mittelalterliches Ausflugsziel: Die Burg Harburg

Die Burg Harburg ist eine Burg auf einem Hügel am Rand des Nördlinger Ries. Die Anlage steht oberhalb der Stadt Harburg und wurde ursprünglich im 11. und 12. Jahrhundert gebaut. Sie zählt zu den am besten erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands und zeigt heute Merkmale aus diversen Stilepochen.

Die Burg Harburg ist eine der best erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands. Foto: Lara Schmidler (Archivbild)

Seit 2019 gibt es von Mai bis Oktober einen Märchenweg rund um die Burg. Kinder und Erwachsene können auf dem Weg Szenen aus Märchen bestaunen und erraten. Daneben bietet die Burg Harburg Führungen, Gastronomie und ein Hotel. Bei TripAdvisor ist die Burg mit 4,1 von 5 Punkten bewertet.

Zum Entspannen: Der Kurpark in Bad Wörishofen

Der Kurpark in Bad Wörishofen schneidet bei TripAdvisor mit 4,7 von 5 Punkten ab. Gelegen inmitten der Kurstadt gefällt Besucherinnen und Besuchern insbesondere die Vielfalt des Parks, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert sein soll. Zu bestaunen gibt es unter anderem einen Rosengarten, einen Duft- und Aromagarten und eine Kneipp-Anlage, die auch für Kinder und Menschen mit Behinderung geeignet ist.

Der Park, welcher in den Jahren 1893 bis 1897 angelegt wurde, ist ein Baudenkmal.

Baden in schönster Kulisse: Der Ammersee

Der Ammersee liegt in Oberbayern nicht weit von Landsberg am Lech und zählt zu den schönsten Seen Bayerns. Nicht nur im Sommer ist er ein beliebtes Ausflugsziel, doch dann herrscht dort vor allem an den Wochenenden hoher Andrang. Ob eine Bootsfahrt ab Herrsching, klettern im Hochseilgarten in Utting oder einfach nur baden am Ufer in Dießen – der Ammersee ist immer einen Ausflug wert.

Der Ammersee zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

4,6 Punkte gibt es auf TripAdvisor für den See. Gelobt werden unter anderem die vielen Restaurants, Wanderwege und die Nähe zum Kloster Andechs.