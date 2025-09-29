Burger in Ingolstadt: Die beliebtesten Restaurants im Überblick

Ein Burger kann zwischen Fast Food und kulinarischem Ereignis alles sein. Das einfache Konzept vom Patty zwischen zwei Brothälften wird von Restaurants in Ingolstadt in unterschiedliche Richtungen gelenkt, die kreativ und modern erscheinen. Die Auswahl und Frische der Zutaten spielt auch eine entscheidende Rolle, weswegen ein einfacher Cheeseburger nach wie vor zu den Favoriten zählt. Wir haben die Burgerläden in Ingolstadt gesammelt, die auf Google die beste Bewertung haben.

Burgerheart Ingolstadt

Im Westpark befindet sich das Burgerheart, das seinem Namen alle Ehre macht. Jeder gekaufte Burger ist eine Spende an einen guten Zweck und laut Angaben der Betreiber konnten bis Ende 2022 knapp vier Millionen Mahlzeiten in Zusammenarbeit mit der Welthunger- und der Kindernothilfe bereitgestellt werden. Durch die Beyond Heart Initiative unterstützt man die Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine und Hilfsprojekte in Deutschland, Kenya und Burundi. Diese Geschichte gepaart mit einer großen Auswahl an Beef, Hühnchen und veganen Burgern, ergänzt durch unterschiedliche Buns wie Brioche, Vollkorn oder Lauge, lädt viele Menschen dazu ein, dieses Lokal zu besuchen. Die familiäre Atmosphäre und die hausgemachten Limonaden werden vom Publikum mehrfach angepriesen, das eine Bewertung von 4,1 Sternen vergibt.

Adresse: Am Westpark 2, 85057 Ingolstadt

Website : ingolstadt.burgerheart.com

Hans im Glück

Den dritten Platz mit 4,3 Sternen erhält das bekannte Restaurant Hans im Glück. Bei einladender Atmosphäre und einer Happy Hour ab 20 Uhr kann man sich von einer Vielzahl an Burgern überzeugen lassen. Man kann brotlose Burger, vegane und vegetarische Burger mit unterschiedlichen Bratlingen, Rindfleischburger und auch einen trendigen Smash-Burger bestellen. Dazu gibt es die Möglichkeit, vegane Nuggests, „Loaded Fries“ und hausgemachte Limonaden und Eistees zu bestellen.

Adresse: Ludwigstraße 10, 85049 Ingolstadt

Website : hansimglueck-burgergrill.de

Der Postwagen Bar & Burger

Laut eigenen Angaben wird im Postwagen in der Ingolstädter Altstadt minimalistische und bodenständige Küche serviert. Hier kann man einen klassischen Cheeseburger oder etwas Besonderes wie einen Piri-Piri Chickenburger bestellen, auch mit Kichererbsen- oder Halloumipatty. Neben Burgern gibt es auch Wraps und Falafelteller, die vom Publikum sehr empfohlen werden. Die Getränkekarte mit Gin, Whiskey, Rum oder sogar Mezcal rundet das Angebot ab, das Besucher mit einer Bewertung von 4,7 Sternen belohnen.

Adresse: Milchstraße 15, 85049 Ingolstadt

Website: www.derpostwagen.de

Hamburgerei Ingolstadt

Die beste Bewertung mit 4,8 Sternen erlangt die Hamburgerei in der Altstadt. Dieses Franchise existiert auch in anderen bayrischen Städten wie Kempten oder Augsburg und überzeugt das Publikum fast auf voller Linie. Hier findet man eine Auswahl von ausgefallenen Burgern mit Einflüssen aus der mexikanischen (Jalapeños, Guacamole), italienischen (Pestocreme, Büffelmozarella) oder bayrischen Küche (Senf-Gurken Chutney). Jedes Patty kann entweder mit Rindfleisch, Halloumi oder einem veganen Bratling bestellt werden. Zum Burger gibt es klassische Beilagen wie Pommes, aber auch Trüffelpommes, die man mit vielen unterschiedlichen Soßen bestellen kann. Liebhaber der Hamburgerei können das Restaurant auch als Eventsaal mieten.

Adresse: Theresienstraße 11, 85049 Ingolstadt

Website: hamburgerei.de

Die beliebtesten Restaurants für Burger in Ingolstadt auf einen Blick

Burgerheart: Im WestPark Shoppingcenter (4,1 Sterne auf Google)

Hans im Glück: Ludwigstr. 10 Altstadt (4,3 Sterne auf Google)

Der Postwagen: Milchstr. 15 Altstadt (4,7 Sterne auf Google)

Hamburgerei: Theresienstr. 11 Altstadt (4,8 Sterne auf Google)