Wo findet man den besten Burger in Ulm? Die beliebtesten Adressen von Fastfood-Kennern

Ob klassisch mit Rindfleisch, vegetarisch oder vegan: Burger-Restaurants in Ulm haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie leckere Burger, Pommes und mehr finden und stellen Ihnen die am besten bewerteten Lokale vor, basierend auf Rezensionen von Google und TripAdvisor.

Dray‘s am Münsterplatz

Direkt am Münsterplatz gelegen, bietet das Drays amerikanisches Flair mitten in Ulm und zählt mit 4,6 Sternen auf Google Reviews zu den Favoriten in der Innenstadt. Eines der Highlights ist der Saturday Brunch: Jeden Samstag von 10.30 bis 14 Uhr gibt es American Pancakes nach Familienrezept, Grilled Cheese und Frühstücks-Burritos. Die Karte bietet außerdem eine feine Auswahl an Gourmet Burgern, mit verschiedenen Buns, hausgemachter Burgersauce, gebratenen Zwiebeln und Gürkchen, die von Kunden online als „einfach und genial“ gefeiert werden. Die Spare Ribs werden hier vier Stunden lang langsam gegrillt und anschließend mit unterschiedlichen Saucen serviert. Auch Kunden mit Gluten- oder Laktoseintoleranz werden hier fündig.

Adresse: Münsterplatz 13, 89073 Ulm

Website: www.drays.de

Smash Man

Mit beeindruckenden 4,8 Sternen 2022 hat sich Smash Man nahe des Hauptbahnhofs seit seiner Eröffnung in 2022 einen Namen gemacht. Das Lokal ist im permanenten Food-Court „Die Halle“ zuhause und hat sich das Motto „Leidenschaft für außergewöhnliche Burger“ auf die Fahnen geschrieben. Das Angebot reicht vom klassischen Cheeseburger bis zu kreativen, ausgefallenen Variationen. Für Veganer gibt es auch eine Auswahl. Die Smash-Patties, die stets dünn gedrückt werden, sowie die vielfältigen Loaded Fries, wie etwa Chilli Cheese Fries, sind besonders beliebt. Kunden loben vor allem den guten Geschmack und die Frische der Gerichte. Nicht selten hört man begeisterte Stimmen, die vom „besten Burger, den sie je hatten“ sprechen.

Adresse: Heigeleshof 5, 89073 Ulm

Website: smash-man.de

Damn Burger

Im Herzen Ulms finden Gäste seit 2011 die „Burgermeister“ von Damn Burger, ein rustikales Lokal mit angenehmer Imbiss-Atmosphäre. Das Team arbeitet nach dem Leitsatz „Global denken, lokal handeln“ und legt Wert auf frische, regionale Produkte. Das vielfältige Angebot reicht von glutenfreien bis zu veganen und klassischen Burgern, die von Gästen online als „absoluter Traum“ bezeichnet werden. Auch die kurzen Wartezeiten fallen bei Kundenrezensionen oft positiv auf, die gute Bewertung von 4,5 Sternen überrascht daher wenig.

Adresse: Karpfengasse 4

Website: damn-burger.de

Brooklyn Bites

Mit 4,6 Sternen steht das Streetfood-Restaurant Brooklyn Bites hoch im Kurs. Betrieben wird es vom Ulmer Gastronomen Oliver Gomez, der auch das japanische Restaurant Ayumi Ramen gegründet hat. Das Brooklyn Bites bietet Smashed Burger, Pastramisandwiches, Pommes und Fried Chicken an – alles, was das Streetfood-Herz begehrt. Bestellt und bezahlt wird am Terminal über ein Tablet. Durch dieses Self-Service Konzept spart der Betrieb nach eigenen Angaben Kosten, sodass dem Kunden günstigere Preise geboten werden können. Mit Erfolg, denn besonders das Menü inklusive Getränk und Pommes für 13,50 Euro sorgt online für Begeisterung, die Kunden loben in ihren Rezensionen das „Mega Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Adresse: Breite Gasse 6, 89073 Ulm

Instagram: www.instagram.com/brooklyn.bites.ulm

QMUH Ulm

Mit einer Bewertung von 4,2 Sternen ist das QMUH seit 2012 eine feste Größe in Ulm. Ob zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen – das QMUH heißt Gäste zu fast jeder Tageszeit willkommen. Die überschaubare Karte bietet eine Auswahl an Burgern, Pommes, Sides, Vorspeisen, Bowls und Salaten, morgens gibt es zudem eine eigene Frühstückskarte. Den Gästen gefällt vor allem der gute Service sowie die leckeren Burger und sie bezeichnen den Cheesecake mit Blaubeeren regelmäßig als echtes Nachspeise-Highlight.

Adresse: Lautengasse 4, 89073 Ulm

Website: www.qmuh.de/location/ulm

Ronnie Biggs

Das Ronnie Biggs serviert Fast Food aus regionalen Produkten, das laut eigener Aussage „von den besten Köchen zubereitet“ wird. Fastfood-Fans erwartet eine große Auswahl an Burgern, darunter auch vegetarische und vegane Pattys und Soßen, dazu Pommes und Nachos, auch gerne mit üppigem Belag. Alle Soßen sind hausgemacht und sorgen laut den Bewertungen für einen einzigartigen Geschmack. Besonders beliebt ist der Blue Dream – ein Burger mit Gorgonzola, den ein Gast in Rezensionen als „Offenbarung“ bezeichnet. Der schöne Biergarten lädt zum Verweilen ein, gelegentlich sogar mit Live-Musik. Mit einer Bewertung von 4,5 Sternen spielt das Restaurant auf jeden Fall in der oberen Liga der Ulmer Burger-Restaurants.

Adresse: Schelergasse 6, 89073 Ulm

Website: ronnie-biggs.eatbu.com