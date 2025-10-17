Lust auf eine neue Frisur? Das sind die beliebtesten Frisöre in Ulm

Der eigene Haarschnitt ist eine ernste Sache. Haare können das Aussehen massiv beeinflussen und sind nicht selten auch emotional behaftet. Niemand hat Lust viel Geld für einen neuen Schnitt auszugeben, nur damit er im Anschluss nicht gefällt. In Ulm gibt es eine große Auswahl an Frisörsalons, bei denen jede Kundin und jeder Kunde fündig wird. Wir stellen Ihnen die drei Salons vor, die online am besten bewertet sind.

Sami Hair and Beauty

Der beliebteste Frisörsalon laut den Online-Rezensionen ist Sami Hair and Beauty, mit der Bestnote 5,0 Sterne bei über 500 Rezensionen. Direkt in der Ulmer Innenstadt gibt es hier Damenhaarschnitte ab 70 Euro inklusive Waschen und Stylen und Herrenhaarschnitte ab 48 Euro, inklusive Bart ab 65 Euro. Das Team von Sami Hair und Beauty bietet verschiedene Haar-Treatments, beispielsweise sogenanntes „Botox für die Haare“ (keine Sorge, es wird nicht wirklich mit Botox-Spritzen gearbeitet) oder Keratin-Behandlungen, aber auch klassisches Styling und Färben, wie Balayage, Hightlights oder Extentions. Eine Kundin schreibt, dass sie extra aus dem Allgäu regelmäßig zu diesem Salon fährt, weil sie hier so zufrieden ist und ein anderer Kunde lobt: „Einfach Weltklasse! Habe eine wunderschöne Färbung bekommen, ein super Schnitt und viele gute Pflegetipps! Bin überglücklich und dankbar.“

Adresse: Frauenstraße 18, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo: 12 – 18.30 Uhr, Di-Mi: 9.30-18.30 Uhr, Do: 12-18.30 Uhr, Fr: 9.30-18.30 Uhr, Sa: 8.30-15.30 Uhr

Weitere Informationen: https://www.studiobookr.com/sami-hair-and-beauty-professionals

Hani Hairstyle

Mit 4,9 Sternen bei über 200 Google-Rezensionen konnte der Frisörsalon Hani Hairstyle einige Kunden überzeugen, egal ob in Sachen Männer-, Frauen- oder Kinderhaarschnitte. Damenhaarschnitte mit Waschen gibt es hier schon ab 33 Euro, mit Föhnen ab 41 Euro. Herren können sich ihre Haare schon ab 18 Euro trocken schneiden lassen, für eine Runde Waschen, Schneiden und Stylen beginnen die Preise ab 26 Euro. Ein Haarschnitt für die Kleinen kostet bis 7 Jahre 11 Euro und bis 10 Jahre 14 Euro. Die Kunden loben hier vor allem den guten Service: „Bei Hani Hairstyle fühlt man sich einfach wohl. Immer freundlicher Service, top Beratung und perfekte Haarschnitte.“ Ein anderer Kunde schreibt: „Man merkt, dass hier Kundenzufriedenheit groß geschrieben wird!“

Adresse: Neue Straße 38, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 9-19 Uhr

Weitere Informationen: https://hani-hairstyle.de/

DianDor

Der Frisör DaniDor liegt ebenfalls sehr zentral direkt am Ulmer Münster. Mit 4,9 Sternen bei über 200 Bewertungen hat sich dieser Salon seinen Platz auf der Top-Liste ebenfalls verdient. Frauenhaarschnitte inklusive Waschen, Schneiden und Föhnen gibt es hier ab 70 Euro, ein neuer Männerhaarschnitt startet preislich bei 47 Euro. Wer etwas ausgefalleneres sucht, wie eine Kreatin-Glättung oder Extensions, wird hier ebenfalls fündig. Vor allen wird dieser Salon viel gelobt für Brautfrisuren und Make-Up, wie beispielsweise von dieser Kundin: „Ich habe mir eine Brautfrisur machen lassen. Nicht nur die Frisur war wunderschön, auch das Make-up hat von morgens bis spätabends gehalten. Für den schönsten Tag nur zu empfehlen!“

Adresse: Münsterplatz 35 (3. Stock), 89073 Ulm

Öffnungszeiten: : Mo-Di: 9-19 Uhr, Mi: 9-18 Uhr, Do-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-16 Uhr

Website: https://www.giandor.de/