Zwei der drei schönsten „Naturwunder“ liegen im Süden Deutschlands

Die Breitachklamm, die sich nicht weit von Oberstdorf etwa 2,5 Kilometer durchs Kleinwalsertal schlängelt, errang in der Online-Abstimmung fast 29 Prozent der Stimmen. „Die Breitachklamm zeigt exemplarisch, was Wandern in Deutschland bedeutet“, sagt Michael Emrich, Präsident des Deutschen Wanderverbands, laut einer Pressemitteilung nach dem Voting. „Natur intensiv erleben und gleichzeitig verantwortungsvoll schützen.“ Die Klamm sei „ein Symbol für das Zusammenspiel von sicher erschlossenen Wegen, Engagement für die Heimat und eindrucksvollen Naturphänomenen“. Der Verband hatte die Umfrage zusammen mit der Sielmann-Stiftung initiiert. Wanderfans und Naturliebhaber konnten im Vorfeld der Wahl ihre Vorschläge einreichen, eine Jury schickte dann neun davon ins Rennen um den Titel. Die Breitachklamm ist die wohl

bekannteste Schlucht im Allgäu

, jährlich besuchen sie etwa 300.000 Menschen - und zwar zu allen Jahreszeiten. Im Herbst ist rund um die Klamm ein spektakuläres Farbenspiel zu sehen. Im Winter sind die Kalksteinwände mit dicken Eisschichten bedeckt, von den Felsvorsprüngen ragen Eiszapfen in die Kluft hinab. Ab Oktober gelten allerdings eingeschränkte Öffnungszeiten,

ein Blick auf die offizielle Homepage ist zu empfehlen

.