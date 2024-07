Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ zieht mahnende Bilanz

Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Während noch immer strittig ist, ob dieser Satz wirklich Albert Einstein zuzuschreiben ist, ist dessen Inhalt und Bedeutung generell bekannt: Die Bienen sichern unsere Lebensgrundlage. Doch um die fleißigen Bestäuber ist es noch immer schlecht bestellt. Und neben ihnen sind immer mehr andere Insekten und Vögel vom Aussterben bedroht. 2019 nahm der bayerische Landtag deswegen das bislang erfolgreichste Volksbegehren Bayerns mit dem Titel „Rettet die Bienen!“ an. Der Trägerkreis, bestehend aus der ÖDP, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, den Grünen und der Gregor Louisoder Umweltstiftung, zog nun nach fünf Jahren eine durchwachsene Bilanz.

Aus der Sicht von Initiatorin Agnes Becker (ÖDP) sind die Forderungen noch immer in weiten Teilen nicht umgesetzt. Insgesamt 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürgern hatten sich im Zuge des Volksbegehrens für einen umfassenden Artenschutz in Bayern starkgemacht. Becker ist sich sicher, dass es die bisherigen Erfolge im Arten- und Naturschutz nicht ohne die vielen Menschen geben würde, die sich für den Artenschutz eingesetzt hatten. „Bayerns Bevölkerung hat mit dem Volksbegehren die nicht gemachten Artenschutzhausaufgaben der Staatsregierung nachgeholt“, erklärte sie während einer Pressekonferenz am Montag in München.

Staatsregierung soll den Schwerpunkt auf flächenwirksame Maßnahmen legen

Von 32 bewerteten Indikatoren seien nur neun im grünen Bereich, erklärt Roman Lenz von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Sechs weitere sind im gelben Bereich, was bedeutet, dass das Ziel größtenteils erreicht wurde und maximal zehn Prozent vom Zielwert abweicht. Solche, die das Ziel um mehr als zehn Prozent verfehlen, fallen in den roten Bereich. Derzeit sind das sechs Indikatoren, darunter der Ausbau des Ökolandbaus und des artenreichen Grünlands.

Bei fünf Indikatoren würden zwar die Zielwerte erreicht, eine Einschätzung der Qualität stehe aber noch aus. Und bei einigen der Punkte sei eine abschließende Bewertung aufgrund mangelnder Daten bisher nicht möglich. Bei der Umsetzung der Ziele sei nicht nur die „Quantität, sondern auch die Qualität sowie die Flächenwirksamkeit der einzelnen Maßnahmen“ von Bedeutung, erklärt Lenz. Die Staatsregierung solle daher ihren Schwerpunkt auf eine zielführende Umsetzung des Ausbaus des Ökolandbaus, des Aufbaus des Biotopverbunds, der Reduktion der Pestizide, der Verbesserung der Gewässerstrukturen und des Erhalts der Streuobstwiesen legen.

Bayerische Staatsregierung bewertet „Rettet die Bienen!“ als erfolgreicher

Die Gewichtung und Bewertung der Maßnahmen sind Streitpunkte zwischen dem Trägerkreis und der bayerischen Politik. Klar scheint: Die Umsetzung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ ist nach der wissenschaftlichen Analyse nicht so weit fortgeschritten, wie von der Staatsregierung behauptet. Am vergangenen Freitag hatten Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht die Umsetzung des Volksbegehrens „deutlich“ voranschreitet - die Minister rechneten vor, dass knapp 90 Prozent der Maßnahmen aus Volksbegehren und Begleitgesetz umgesetzt seien. Die Evaluation des Trägerkreises spricht dagegen eine andere Sprache: 70 Prozent der Maßnahmen wurden nach dessen Angaben nur unzureichend umgesetzt oder sind wegen mangelnder Daten nicht abschließend bewertbar.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion tauschten sich Becker und Lenz mit Glauber und Kaniber über die wahrgenommenen Erfolge des Volksbegehrens aus. Zu dem Vorwurf, dass man etwa bei der Verringerung des Pestizideinsatzes eher quantitativ als qualitativ vorginge, fand Kaniber klare Worte: „Schlechtreden führt immer zu Demotivation“, stattdessen wolle man den Weg mit der Bauernschaft gehen, „nicht mit der Peitsche“, sondern aufklären, fördern und beraten. Zuvor hatten Lenz und Becker appelliert, die eingesetzten Mitteln jeweils hinsichtlich ihrer Giftigkeit und Wirksamkeit auf die Biodiversität zu bewerten, anstatt sich darauf zu beschränken, dass sie weniger genutzt werden.

Glauber: „Es wird uns alle am Ende auch Geld kosten, das Artensterben zu stoppen“

Wie wichtig der Artenschutz auch in Zukunft sein wird, war kein Streitpunkt der Diskussionsteilnehmenden. Umweltminister Glauber verteidigte zudem, dass die Staatsregierung bei der Umsetzung nicht auf Verbote, sondern auf Anreize setze. Grundsätzlich müsse aber klar sein: „Es wird uns alle am Ende auch Geld kosten, das Artensterben zu stoppen.“

„Was zählt ist, ob es schlussendlich in unserer Landschaft wieder mehr Arten gibt. Darüber können wir mangels aktueller Daten für den Zeitraum nach dem Volksbegehren noch keine Aussage treffen“, sagte Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz. Noch seien mehr als die Hälfte der heimischen Arten gefährdet. (mit dpa)