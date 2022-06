Datingshow

11:59 Uhr

Trennungen nach "Bauer sucht Frau": Keine Show für die große Liebe

Plus Kaum ist die Sendung vorbei, ist es oft auch die Beziehung: Wieso es bei Kuppelshows oft nicht um ein echtes Kennenlernen geht und warum nicht immer die Kameras schuld sind.

Von Marco Keitel

Was haben der Neuburger Peter Ziegler und Mathias Kreiß aus Leipheim im Landkreis Günzburg gemeinsam? Beide sind junge Landwirte, die bei der Datingshow " Bauer sucht Frau" eine Freundin gefunden haben – und beide waren wenige Monate nach der Sendung wieder getrennt. Stephan Finkenzeller aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und Friseurmeisterin Steffi Lüdge waren länger zusammen, nachdem sie sich in der RTL-Kuppelshow kennengelernt hatten. Die beiden haben sogar geheiratet. Nach dreieinhalb Jahren trennten auch sie sich. Sind berühmte Paare wie der Milchbauer Josef und seine Narumol, die über ein Jahrzehnt nach ihrer "Bauer sucht Frau"-Teilnahme noch verheiratet sind, also die Ausnahme? Ist ein echtes Kennenlernen in einer Kuppelshow überhaupt möglich? Die Formate seien nicht für die Protagonisten gemacht, sondern für die Zuschauenden, sagt Paartherapeut Eric Hegmann.

