Brückenüberprüfungen: Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck gesperrt

Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die Strecke zwischen Pegnitz (Landkreis Bayreuth) und Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) bis auf Weiteres. Grund seien technische Überprüfungen mehrerer Brücken im Pegnitztal, teilte die Pressestelle der DB mit. Die Erneuerungen und Modernisierungen seien schon seit längerem geplant. Sie seien wegen der Topographie aber planungsintensiv.

Betroffen von der Sperre seien die Regionalzüge 30, 31, 32 und 38. Von Pegnitz aus würden stündlich Ersatzverkehrsbusse nach Hersbruck fahren. Auch die Verbindungen Bayreuth – Nürnberg, Pegnitz – Nürnberg und Neuhaus – Nürnberg werden so bedient, wie es hieß. Auf der Strecke Hersbruck - Nürnberg würden andere Regionalzüge fahren.