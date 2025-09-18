Icon Menü
Dauer unklar: Brückenüberprüfungen: Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck gesperrt

Dauer unklar

Brückenüberprüfungen: Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck gesperrt

Pendler zwischen Pegnitz und Hersbruck müssen in der nächsten Zeit viel Geduld haben. Züge fahren dort vorerst nicht. Wie lange? Das bleibt offen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die typisch rote Farbe der Regionalzüge wird auf einer Strecke Pegnitztal vorerst nicht mehr zu sehen sein. (Symbolbild)
    Die typisch rote Farbe der Regionalzüge wird auf einer Strecke Pegnitztal vorerst nicht mehr zu sehen sein. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die Strecke zwischen Pegnitz (Landkreis Bayreuth) und Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) bis auf Weiteres. Grund seien technische Überprüfungen mehrerer Brücken im Pegnitztal, teilte die Pressestelle der DB mit. Die Erneuerungen und Modernisierungen seien schon seit längerem geplant. Sie seien wegen der Topographie aber planungsintensiv.

    Betroffen von der Sperre seien die Regionalzüge 30, 31, 32 und 38. Von Pegnitz aus würden stündlich Ersatzverkehrsbusse nach Hersbruck fahren. Auch die Verbindungen Bayreuth – Nürnberg, Pegnitz – Nürnberg und Neuhaus – Nürnberg werden so bedient, wie es hieß. Auf der Strecke Hersbruck - Nürnberg würden andere Regionalzüge fahren.

