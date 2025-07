DWD warnt vor Dauerregen bis in den Nachmittag: Diese Landkreise sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Bayerns vor Dauerregen. Besonders betroffen sind demnach der Süden Bayerns, vor allem das Allgäu und Oberbayern.

Bis in den Nachmittag hinein sollen laut DWD zwischen 30 und 40 Liter Regenwasser pro Quadratmeter fallen. In Staulagen seien der Warnung zufolge sogar bis zu 50 Liter möglich. Bei Dauerregen könne das viele Wasser vereinzelt Straßen oder Unterführungen überfluten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen Aquaplaning vorsichtig unterwegs sein. Auch zu Fuß sollten Sie überflutete Abschnitte meiden.

Warnung des DWD: Dauerregen kann im Süden Bayerns zu Überflutungen führen

Die amtliche Warnung der Stufe 2 von 4 gilt von Montag bis Dienstag um 16 Uhr. Der DWD erwartet, dass es am Mittwoch wieder aufklart. Gegen Ende der Woche steigen dann auch die Temperaturen. In Augsburg erwartet der DWD am Donnerstag maximal 21 Grad, am Freitag bis zu 23 Grad. Das Wochenende soll mit bis zu 24 Grad warm werden. Zunächst betrifft der Dauerregen jedoch folgende Landkreise in Bayern:

Lindau (Bodensee)

Oberallgäu

Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Ebersberg

Rosenheim

Mühldorf a. Inn

Traunstein

Berchtesgadener Land

In den Alpen könne laut DWD oberhalb von 2000 Metern Höhe am Dienstag außerdem Schnee fallen. Eine entsprechende Warnung gab der DWD für das Berchtesgadener Land und Garmisch-Partenkirchen heraus. Sie gilt bis in den Nachmittag um 15 Uhr.