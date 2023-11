Dauerregen und Überschwemmungen: Welche Regionen sind betroffen?

Der Regen in Bayern lässt nicht nach. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Allgäu und auch der Hochwasserdienst schlägt Alarm. Welche Landkreise betroffen sind.

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Regen begonnen. Das wird sich vorerst auch nicht ändern. Bis vorerst Mittwochmittag werden Dauerregen und Überschwemmungen erwartet. Vor allem der Süden des Freistaats ist betroffen.

Warnung vor Dauerregen und Überschwemmungen in Bayern

Am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) insbesondere im Süden Bayerns bis Mittwochmittag um 12 Uhr vor Dauerregen. Die höchste Warnstufe rot gilt für folgende Landkreise und kreisfreie Städte:

Lindau

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu (nur Südwesten)

In diesen Regionen sind Niederschlagsmengen zwischen 70 und 90 Liter pro Quadratmeter möglich – in Staulagen sogar bis zu 120 Liter pro Quadratmeter. Infolge des Dauerregens warnt der DWD vor Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen sowie Überflutungen von Straßen. Es können auch Erdrutsche auftreten. Der Hochwasserdienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt warnt in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städten bis vorerst Mittwoch um 16 Uhr vor Ausuferungen und Überschwemmungen:

Oberallgäu

Kempten

Unterallgäu

Memmingen

Lichtenfels

Coburg

Kronach

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 13°C und abends 10°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Regen und Sturm in dieser Woche

Während es im Süden Bayerns den gesamten Dienstag über regnet, wird es im Norden erst gegen Abend verbreitet nass. Die Temperatur steigt laut dem DWD auf bis zu 13 Grad. Es weht ein stark böiger Südwestwind, im Bergland zum Teil ein schwerer Sturm.

In der Nacht zum Mittwoch und auch tagsüber regnet es in ganz Bayern. Oberhalb von 1500 Metern kann es schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Dabei bleibt es stürmisch. Die Schauer lassen in der Nacht zum Donnerstag langsam nach. Vor allem in Franken und im Allgäu gibt es auch größere Wolkenlücken. Im Laufe des Tages ist es meist bewölkt. Entlang der östlichen Mittelgebirge kann es auch noch etwas regnen. Die Temperatur liegt dabei zwischen 6 und 10 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es oft bewölkt, teilweise auch neblig. In der zweiten Nachthälfte kann es auch regnen. Tagsüber ist es bewölkt, gebietsweise kann es auch regnen und in höheren Berglagen schneien. Dabei wird es nasskalt bei 4 bis 8 Grad.