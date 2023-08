Warnung vor Dauerregen und Hochwasser: Welche Regionen sind betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Wochenstart vor Dauerregen in Bayern. Welche Regionen betroffen sind, erfahren Sie hier.

Nach dem verregneten Wochenende geht der Dauerregen im Süden Bayerns auch zum Beginn der neuen Woche weiter. Bis Dienstagabend gilt eine Warnung vor Dauerregen. Ab Donnerstag ist dann aber wieder Sonne in Sicht.

Warnung vor Dauerregen in Bayern: Betroffene Landkreise

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Dienstagabend um 18 Uhr vor Dauerregen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz bis zum Dienstag. Am westlichen und zentralen Alpenrand sowie im angrenzenden Vorland kommen nach teilweise unwetterartigen Regenmengen zwischen 80 und 120 Litern pro Quadratmeter am Dienstag nochmals 10 bis 20 Liter hinzu. Vom östlichen Alpenrand über weite Teile Südbayerns bis in die Oberpfalz werden nach bisher gemessenen 30 bis 80 Litern pro Quadratmeter nochmals fünf bis zehn Liter erwartet.

In vielen Regionen Bayerns gilt die orange Warnstufe 2 (Amtliche Warnung vor markantem Wetter). Von der roten Warnstufe 3 (Amtliche Unwetterwarnung) sind folgende Landkreise in Bayern betroffen:

Lindau

Oberallgäu

Unterallgäu

Ostallgäu

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Starnberg

Bad Tölz-Wolfratshausen

München

Miesbach

Rosenheim

Infolge des Dauerregens sind in diesen Landkreisen unter anderem Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es können auch Erdrutsche auftreten. Der DWD rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wasserwirtschaftsämter warnen wegen Dauerregens vor Hochwassergefahr

Die Wasserwirtschaftsämter warnen wegen des Dauerregens vor Hochwassergefahr. Demnach sind folgende Kommunen betroffen:

Stadt Ingolstadt

Eichstätt

Neuburg-Schrobenhausen

Pfaffenhofen an der Ilm

Kelheim

Landshut

Passau

Altötting

Mühldorf am Inn

Rosenheim

Berchtesgadener Land

München

Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen

Wetter in Bayern: Ab Mittwoch lässt der Regen nach

Am Dienstag bleibt es bewölkt. In Alpennähe kann es auch wieder längere Zeit regnen. Am wärmsten wird es dabei mit 19 Grad am Untermain. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen allmählich nach. Im Südosten Bayerns bleibt es aber noch längere Zeit nass. Untertags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Anfangs kann es gebietsweise noch regnen, später sind noch einzelne Schauer oder auch kurze Gewitter möglich. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 22 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es meist trocken. Später ziehen Schauer von Nordwest nach Südost. Vereinzelt erwartet der DWD auch Gewitter. Im Laufe des Tages gibt es auch sonnige Abschnitte. Einzelne Schauer ziehen nach Osten ab. Die Höchstwerte liege bei 22 Grad.