Dauerregen in Bayern hält an: Hochwasser-Warnung für mehrere Landkreise

Der Dauerregen in Bayern hält an: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Dienstag weiter vor Dauerregen. Eine amtliche Warnung vor ergiebigen Niederschlägen (Stufe 2) liegt für alle an die Alpen angrenzenden Landkreise im äußersten Süden Bayerns vor. Die Pegel der Flüsse steigen, eine Hochwasser-Warnung hat der Hochwassernachrichtendienst bereits für die Stadt und den Landkreis München herausgegeben. Auch in zwei weiteren Landkreisen wird Hochwasser erwartet.

Dauerregen in Bayerns Alpen: Hier warnt der DWD vor ergiebigen Niederschlägen

Bis in den Nachmittag hinein soll der Dauerregen in Alpennähe am Dienstag anhalten, oberhalb von 2500 Meter fallen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Nach den bereits gefallenen Mengen kommen bis zum Mittag in den westlichen Alpenregionen 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter hinzu, in den östlichen Alpenregion werden 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Für diese Landkreise gilt aktuell eine amtliche Warnung vor Dauerregen:

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Stadt Kempten

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Ab dem Nachmittag kann es auch vereinzelt Gewitter geben mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und einzelnen Windböen bis zu 60 Stundenkilometern.

Hochwasser-Warnung in Bayern: Meldestufe 1 in München erreicht

Aufgrund der starken Niederschläge im bayerischen Oberland steigen die Pegel vieler Flüsse in Freistaat. Insbesondere der Regen im Gebiet von Loisach und Isar hat die Abflüsse in Richtung Norden am Montag bereits deutlich zunehmen lassen, berichtet der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Für die Stadt und den Landkreis München gilt aktuell Meldestufe 1 am Pegel der Isar in München. Gewarnt wird vor leichten Ausuferungen und Überschwemmungen in nicht bebauten Gebieten. Die Warnung wurde am Montagabend um 19.30 Uhr ausgegeben und gilt zunächst bis Dienstag um 10 Uhr.

Der Pegel der Isar wird am Dienstag voraussichtlich weiter steigen, aktuellen Berechnungen des Hochwassernachrichtendienstes zufolge wird der Scheitel bei einem Pegel von 2,65 Meter liegen und den ganzen Tag über anhalten.

Vorhersage für Hochwasser: In diesen Landkreisen steigen in Bayern die Pegel

Eine Vorwarnung für Hochwassergefahr gilt am Dienstag zudem für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land. Im Landkreis Traunstein wird erwartet, dass die Pegel aufgrund starker Niederschläge im oberen Einzugsgebiet der Tiroler Achen sowie der Traun können noch weiter steigen. Das Erreichen der Meldestufe 1 kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Im Berchtesgadener Land könnte nach aktueller Prognose der Pegel der Saalach weiter steigen. Auch hier könnte im Laufe des Dienstags Meldestufe 1 erreicht werden.

Einer Vorhersage des Hochwassernachrichtendienstes zufolge könnten im Tagesverlauf auch die Pegel der Donau bei Passau sowie am Schliersee am Dienstag die Meldestufe 1 erreichen. Dabei könnte es stellenweise zu kleineren Ausuferungen der Gewässer in nicht bebauten Bereichen kommen.