Dauerregen und Schneefall: Welche Regionen sind betroffen?

Die Sonne in Bayern zeigt sich häufiger. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber weiterhin vor Dauerregen im Allgäu, es fallen bis zu 30 Zentimeter Schnee. Welche Landkreise betroffen sind.

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Regen begonnen. Zwar zeigte sich die Sonne nach einem verregneten Wochenanfang Mitte der Woche wieder häufiger, inzwischen warnt der Deutsche Wetterdienst aber neben Dauerregen auch vor Schneefall und Glätte. Vor allem der Süden des Freistaats und der Alpenrand sind betroffen.

Warnung vor Dauerregen, Sturm und Hochwasser in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere im Süden Bayerns bis Freitagmittag um 14 Uhr vor Dauerregen, Sturmböen und Schneefall. Der Wind aus nordwestlicher Richtung erreicht Geschwindigkeiten um die 75 Kilometer pro Stunde. Gebietsweise fallen zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee. Auch vor Glätte wird gewarnt. Die höchste Warnstufe Rot gilt nicht mehr. Warnstufe Orange gilt in den folgenden Landkreisen:

Neu-Ulm

Günzburg

Dillingen

Augsburg

Aichach-Friedberg

Dachau

Pfaffenhofen an der Ilm

Freising

Landshut

Erding

Mühldorf am Inn

Altötting

Ebersberg

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Lindau

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Unterallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgardener Land

Weilheim-Schongau

In diesen Regionen sind Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter möglich – in Staulagen sogar bis zu 60 Liter pro Quadratmeter. Der Hochwasserdienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt warnt aktuell in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städten vor Ausuferungen und Überschwemmungen:

Augsburg

Aichach-Friedberg

Neuburg-Schrobenhausen

Kelheim

Bamberg

Lichtenfels

Coburg

Kronach

Eine Vorwarnung für Hochwassergefahr besteht nach wie vor für diese Landkreise: Unterallgäu, Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen, Donau-Ries, Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in Bayern: Regen und Sturm in dieser Woche

In der Nacht zum Freitag ist es oft bewölkt, teilweise auch neblig. In der zweiten Nachthälfte kann es auch regnen. Tagsüber ist es bewölkt, gebietsweise kann es auch regnen und in höheren Berglagen schneien. Dabei wird es nasskalt bei vier bis acht Grad.

Am Vormittag ist es zunächst bewölkt, im Süden fällt viel Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 800 Meter. Im Laufe des Nachmittags gibt es gelegentlich Wolkenlücken, in vielen Regionen bleibt es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und acht Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Wind. Im Südosten Bayerns gibt es stärkeren Wind auf Westen bis Nordwesten.

Wetter in Bayern: Am Wochenende bleibt es bewölkt und regnerisch

In der Nacht auf Samstag regnet es, im Bergland fällt Schnee. Die Temperaturen kühlen auf Werte zwischen drei und minus zwei Grad ab. In einigen Gebieten ist mit Glätte durch gefrierende Nässe zu rechnen. Am Samstag bleibt es überwiegend bedeckt und regnerisch. Zwischendurch kommt die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen drei und acht Grad.

In der Nacht auf Sonntag ist es in Bayern überwiegend regnerisch und bedeckt, in Alpennähe fällt teils starker Regen. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus zwei Grad. Am Sonntag bleibt es bewölkt und regnerisch. Von Südwesten her gibt es zwischendurch auch sonnige Phasen. Die Temperaturen werden mit sieben bis 13 Grad milder.