Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Teilen Bayerns

Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen in Teilen Bayerns. Der Sommer lässt auch in den kommenden Tagen auf sich warten.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich inzwischen entspannt. Doch Stark- und Dauerregen bereiten vielen Menschen im Freistatt immer wieder Sorgen. Nachdem am Wochenende gebietsweise Gewitter aufgezogen sind, warnt der Deutsche Wetterdient (DWD) zum Wochenbeginn vor Dauerregen.

Dauerregen in Bayern: Betroffene Landkreise

Diese Warnung gilt bis Montagnachmittag um 14 Uhr. Der DWD erwartet Niederschlagsmengen bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen sind auch bis zu 40 Liter möglich. Einzelne Straßen und Unterführungen könnten überflutet werden. Diese Landkreise sind betroffen:

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgadener Land

Garmisch-Partenkirchen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Im Laufe des Tages zieht der Regen von den Alpen und Niederbayern nach Südosten. Im Rest Bayerns wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Abend wird es in Unterfranken zunehmend nass. Mit 16 bis 23 Grad wird es etwas kühler als zuletzt.

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen: Kühl und regnerisch

Am Dienstag fällt in Alpennähe häufig leichter Regen. Sonst ist es überwiegend bewölkt, aber meist trocken. Mit Höchsttemperaturen von zwölf bis 18 Grad wird es noch kühler als am Montag.

Auch am Mittwoch fällt an den Alpen und im Südosten Bayerns zeitweise leichter Regen. Sonst erwartet der DWD in Bayern vereinzelte Schauer, aber auch etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen elf Grad in einigen Alpentälern und 19 Grad am Untermain.

Etwas Besserung ist am Donnerstag in Sicht. Dann kann zeitweise die Sonne scheinen. Doch bereits am Mittwoch und Nachmittag ziehen wieder kompaktere Quellwolken auf. Am östlichen Alpenrand rechnet der DWD mit den meisten Wolken, örtlich kann es auch regnen.

Auch die Vorhersage für Freitag sieht ähnlich aus: Viele Wolken und etwas Regen. Jedoch könnte es etwas wärmer werden als zuvor. Am Wochenende erwartet der DWD dann erneut Gewitter.