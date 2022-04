Bayerns Gesundheitsminister fordert Bundestag zu Impfpflicht-Kompromiss auf

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek spricht sich für einen Kompromiss zur Einführung der Impfpflicht aus. Er sieht vor, diese zunächst auf zwei Jahre zu befristen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat an die Fraktionen im Bundestag appelliert sich auf einen Kompromiss zur Einführung einer Impfpflicht zu einigen. „Wir brauchen eine Impfpflicht“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Die Impfpflicht muss befristet auf zwei Jahre sein“, erklärte Holetschek. „Danach müssen wir bewerten, ob sie was gebracht hat und wir sie noch brauchen“, fügte er hinzu.

Deshalb würde er es begrüßen, wenn sich die Abgeordneten m Bundestag „jetzt auf irgendeine Art der Impfpflicht einigen könnte“, sagte der bayerische Gesundheitsminister weiter. „Wann und wie das dann scharfgeschaltet wird, sollen auch Experten bewerten“, erklärte er. „Mir ist wichtig, dass es im Herbst nicht wieder losgeht“, so Holetschek.

Klaus Holetschek: Die Maske bietet guten Schutz

Der bayerische Gesundheitsminister bekräftigte seine Kritik am Wegfall der Maskenpflicht als einheitliche Corona-Schutzmaßnahme. „Wir können nur noch an die Menschen appellieren. Alle anderen Möglichkeiten wurden uns von der Bundesregierung genommen.“ Die Regelung der Maskenpflicht hätte viele Konflikte vermeiden können. „Ich werde die Maske in den nächsten Wochen in Innenräumen weiter tragen, weil ich glaube, dass sie einen guten Schutz bietet“, sagte Holetschek.

Für ihn ist das Tragen auch eine Maßnahme der Verantwortung. „Wir haben auch die Verantwortung, vulnerable Gruppen zu schützen. Und wenn ich mir vorstelle, wie ab Montag im Supermarkt Menschen mit und ohne Maske aufeinandertreffen – da wird es auch Konflikte geben. Das hätte man vermeiden können, wenn man die Maskenpflicht bundesweit einheitlich verlängert hätte.“

Hier finden Sie auch das gesamte Interview mit Klaus Holetschek im Wortlaut.

