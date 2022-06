250 Kommunikationsbeamte: Für reibungslos G7-Demos sorgen

Für einen friedlichen und reibungslosen Ablauf der Demonstrationen rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau sind rund 250 Kommunikationsbeamte der Polizei unterwegs.

Sie sollen Demonstranten in München wie auch im Raum Garmisch-Partenkirchen bei Protesten über die aktuelle Lage informieren und so zu einer Deeskalation beitragen, wie die Beamten am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen erläuterten. Sie informieren vorab auch die Geschäftsleute entlang der Demo-Routen. Zudem seien rund 50 Beamte in Lautsprechertrupps unterwegs - sie können die Menge über Lautsprecher informieren.

Bisher sei alles störungsfrei und friedlich verlaufen, sagte die Sprecherin der bayerischen Polizei beim G7-Gipfel, Carolin Englert. "Wir hoffen dass es friedlich bleibt." Die Mobilisierung der Gipfel-Gegner sei geringer als vor sieben Jahren, als der Gipfel erstmals auf Schloss Elmau stattfand. Bis Sonntagvormittag waren laut Englert rund 300 Gipfel-Kritiker in dem Garmischer Zeltlager an der Loisach angekommen - 2015 waren es insgesamt über alle Gipfeltage rund 1500 gewesen.

Auch der Leitende Oberstaatsanwalt und Sprecher der Staatsanwaltschaft München II beim G7-Gipfel, Klaus Ruhland, sagte: "Es ist ruhig, es ist nichts los." So solle es auch bleiben. An die 30 Staatsanwälte sollen sich im Drei-Schicht-Betrieb an den Gipfel-Tagen um mögliche Straftäter kümmern, auch rund 10 Richter sind eigens dazu in Garmisch-Partenkirchen.

Bisher hatte die Justiz aber nicht viel zu tun; in der sogenannten Gefangenensammelstelle ist noch viel Platz: Die 150 Arrestzellen blieben bisher weitgehend leer. Lediglich die Bundespolizei hat bei ihren Grenzkontrollen einige mutmaßliche Straftäter vorübergehend festgenommen, jedoch etwa wegen Drogendelikten oder im Zusammenhang mit Schleusungen.

(dpa)