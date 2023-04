16 illegal eingeschleuste Geflüchtete auf Bundesstraße

Die Bundespolizei hat in Niederbayern 16 Syrer aufgespürt, die illegal nach Deutschland gebracht wurden.

Drei mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Es war ein Zufall, der zu den Flüchtlingen führte: Ein Bundespolizist auf dem Weg zur Arbeit sah am Dienstagmorgen eine Gruppe von Menschen, die auf der Bundesstraße 533 bei Hunding (Landkreis Deggendorf) zu Fuß unterwegs waren und sich verdächtig verhielten. Er alarmierte seine Kollegen, die eine großangelegte Fahndung einleiteten. Mit Hilfe eines Hubschraubers und eines Spürhunds fanden sie 16 Menschen, die sich im Wald versteckt hatten. Die Flüchtlinge waren zwischen 12 und 42 Jahre alt und hatten keine Papiere für die Einreise nach Deutschland.

Die Polizei nahm in der Nähe auch drei Syrer fest, die in zwei Autos unterwegs waren und mutmaßlich die Geschleusten abholen wollten. Gegen sie wird wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt. Die Polizei vermutet, dass die Flüchtlinge mit einem Lastwagen nach Deutschland gebracht wurden, der sie an der Bundesstraße absetzte. Möglicherweise hatte der Lkw eine weiße Plane mit der Aufschrift "simply works" und lieferte eine Ladung für eine Firma aus der Region ab.

(dpa)