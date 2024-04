Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit anderem Wagen

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern ist ein 70-Jähriger gestorben.

Ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Wagen des Älteren war am Donnerstag auf der Bundesstraße 8 bei Aholming (Kreis Deggendorf) mit dem Auto des 19-Jährigen kollidiert. Die Unfallursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer kamen in Krankenhäuser, wo der Senior wenig später seinen Verletzungen erlag. Die B8 musste voll gesperrt werden.

(dpa)