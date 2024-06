Gas aus abgelaufenem Pfefferspray: Zwei Menschen verletzt

Durch austretendes Gas aus einem abgelaufenen Pfefferspray sind zwei Menschen in Deggendorf leicht verletzt worden.

Die beiden Senioren, eine 72-Jährige und ein 78-Jähriger, bemerkten am Dienstag einen beißenden Geruch in ihrer Wohnung und litten an starkem Hustenreiz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin suchte die Feuerwehr den Angaben zufolge die Wohnung ab und fand das seit 2018 abgelaufene Spray. Die beiden Bewohner kamen ins Krankenhaus.

(dpa)