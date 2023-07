Kran stürzt auf Bürodach in Niederbayern

Auf einem Firmengelände in Niederbayern ist ein Kran umgestürzt und hat einen sechsstelligen Schaden verursacht.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stürzte der Auslegearm des Krans am Donnerstag auf das Bürodach eines Kranunternehmens in Osterhofen (Landkreis Deggendorf). Verletzt wurde dabei den Angaben zufolge niemand.

Der umgestürzte Kran beschädigte zwei Fahrzeuge, das Dach und einen weiteren Kran. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Unfallursache war zunächst unklar.

(dpa)