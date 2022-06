Vier Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Vier Menschen sind bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es am Samstagabend im Kellerbereich des Gebäudes in Plattling (Landkreis Deggendorf) zu dem Brand gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)