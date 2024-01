Eishockey-Meister München ohne Nationalspieler Kastner

Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München muss in den kommenden Wochen ohne Nationalspieler Maximilian Kastner auskommen.

Nach 121 DEL-Spielen am Stück fällt der 31 Jahre alte Stürmer mit einer Beinverletzung aus, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Als Ausfallzeit wurden "mindestens sechs Wochen" genannt. Kastner hatte sich im Spiel gegen die Kölner Haie am vergangenen Freitag verletzt.

Letztmals gefehlt hatte Kastner den Münchnern am 9. März 2022 beim Ligaspiel in Augsburg. Die nächste Begegnung bestreitet der deutsche Meister an diesem Freitag bei den Nürnberg Ice Tigers. Am Sonntag folgt ein Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.

(dpa)